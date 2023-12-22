Стало відомо, чому Папа відправив польського кардинала до Єрусалиму

Папа Франциск, якому нещодавно виповнилося 87 років, відправив свого посланця кардинала Конрада Краєвського на Святу Землю. Він проведе Різдво в Єрусалимі. Як зазначається в комюніке, візит кардинала Краєвського є конкретним знаком участі Папи в стражданнях тих, хто переживає наслідки війни.

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В очолюваній Краєвським дикастерії підкреслили, що Папа, «засмучений третьою світовою війною, щодня молиться за мир, вголос просячи про припинення конфліктів, що кровоточать на Землі: в змученій Україні, в Сирії, Африці, а тепер в Ізраїлі та Палестині«

Додається, що Папа бажає, щоб поїздка кардинала Краєвського до Святої Землі супроводжувалася молитвою за «дар миру на територіях, де все ще чути звуки зброї».

Кардинал розповів Радіо Ватикану, що рік тому, на прохання Франциска, він провів Різдво в Україні разом з біженцями та волонтерами.

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«Це був святий час у війну. На це Різдво Святіший Отець вирішив відправити мене на Святу Землю, до Єрусалиму, щоб там разом з місцевою громадою і з Латинським Патріархом, а також з іншими релігійними лідерами я міг молитися за мир; мир, який, як ми бачимо, світ не може дати», — пояснив він.

Він зізнався, що ще не знає, де зможе служити Євхаристію і молитися.

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«Святіший Отець дуже хотів, щоб я був саме на Святій Землі, щоб представляти його, молитися і таким чином бути поруч з цими людьми, які дуже страждають», — зазначив кардинал Краєвський.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський звинуватив військову промисловість у «мучеництві українського народу».

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