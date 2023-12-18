17 грудня Папі Франциску виповнилося 87 років. Він є одним з найстаріших Пап в історії. Нещодавно він заявив, що вже добре почувається після недавніх проблем зі здоров'ям і хоче зробити ще багато.

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«І це добрий знак, чи не так», — запитав він.

Найдовше серед Пап Римських жив Бенедикт XVI, він помер 31 грудня минулого року у віці понад 95 років, але вже як почесний Папа Римський. Він пішов у відставку в лютому 2013 року, коли йому було майже 86, зазначає PAP. Лев XIII прожив 93 роки, померши в 1903 році. Климент XII, який очолював Церкву в першій половині 18 століття, дожив майже до 88 років.

У свій день народження Франциск зустрівся вранці в залі Павла VI у Ватикані з групою дітей, підопічних клініки Святої Марти для бідних і нужденних сімей. Ці грудневі зустрічі Папи з наймолодшими завжди є приводом для спонтанних веселощів і розмов.

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Опівдні Франциск зустрівся з тисячами вірних на молитві «Ангел Господній». За тиждень до Святвечора він поблагословив фігурки маленького Ісуса для домашнього вертепу, які принесли на площу Святого Петра.

Для Папи розпочинається насичений тиждень подій, аудієнцій та мес, пов'язаних з Різдвом та зміною року.

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За чотири дні до свого дня народження Франциск здивував і зворушив вірних заявою для мексиканського телебачення. Він розповів, що хоче бути похованим у римській базиліці Великої Матері Божої і що вже приготував там гробницю. Свій вибір цього місця він обґрунтував великою пошаною до ікони Божої Матері Salus Populi Romani, яка там знаходиться. Саме цю базиліку — Санта Марія Маджоре — він відвідує у важливі моменти свого понтифікату, наприклад, перед і після кожної закордонної поїздки.

«Коли приходить старість і обмеження, треба бути готовим», — каже Папа.

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Але при цьому він запевнив, що, незважаючи на проблеми зі здоров'ям в цьому році, ніколи не думав про відхід у відставку. Він двічі лежав у лікарні: в кінці березня і на початку квітня через бронхіт, а в червні переніс операцію на черевній порожнині. З кінця листопада він боровся з гострим бронхітом. Через цю хворобу він скасував свою поїздку в Дубай на кліматичну конференцію ООН.

Папа також підтвердив, що його запросив до рідної Аргентини новий президент країни Хав'єр Мілі. Співвітчизники Франциска чекають на нього вже більше 10 років. Він не був в країні з моменту свого обрання в 2013 році. Тепер він оголосив, що така поїздка розглядається.

Раніше повідомлялося, щ Папа Римський звинуватив військову промисловість у «мучеництві українського народу».

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