Папа Римський звинуватив військову промисловість у «мучеництві українського народу»

Папа Римський Франциск, який нещодавно вихваляв російський імперіалізм, назвав військову промисловість ключовим чинником «мучеництва українського народу» у війні з росією, заявивши при цьому, що відмова від озброєнь продовжить його страждання, пише reuters.com.

На зворотному шляху з Марселя (Франція) Папа, коли його запитали про тривалу війну, натякнув на нещодавнє рішення Польщі припинити постачання зброї в Україну.

Він висловив розчарування обмеженим успіхом дипломатичних зусиль Ватикану у розв`язанні конфлікту. Він вказав на те, що військова промисловість відіграла значну роль у російсько-українському конфлікті, підкресливши парадокс, який призвів до того, що Україні залишилося тільки «матюкатися». Спочатку багато країн надавали Україні зброю, але зараз відмовляються від своєї підтримки.

«Мені здається, що інтереси в цій війні пов'язані не тільки з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю, — сказав Папа. — Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити задачі…»

Папа вже давно засуджує зброярську індустрію як «торговців смертю», але він також підтримує право країн на самозахист.

«Зараз я бачу, що деякі країни відступають і не дають зброї, — сказав він. — Це покладе початок процесу, в якому мучеником буде, безумовно, український народ. І це погано».

Це було очевидним посиланням на заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща більше не надсилає зброю в Україну в рамках торговельної суперечки.

Своєю чергою речник Ватикану Маттео Бруні додав, що Папа не займає позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю в Україну чи припинити її надсилання.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Папі Римському передали шокуючий щоденник хлопчика з окупованого Маріуполя.

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