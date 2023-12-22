На жаль, не завжди у стосунках все гладко: JULIK шокував зізнанням

Зимовий вайб артист, який нещодавно різко висловився про українців, що слухають російську музику, вирішив доповнити авторською романтичною піснею про випробування у стосунках — «Напевно, це ти». Співак зізнався, що, на жаль, не завжди у стосунках все «гладко», але навіть дрібні сварки не зможуть стати на заваді справжнім почуттям до близької людини.

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«В кожного в житті бувають складні моменти, як кажуть, „розбиті горщики“, але з часом все минає, і ти пам’ятаєш лише хороші миті життя і цінуєш їх ще більше. Інколи здається, що вже все, проте надія є завжди. І саме за неї треба триматись і йти вперед, безумовно якщо любиш. Нехай „розбиті вікна“ будуть завжди прохідним етапом стосунків. Все в житті можна виправити, головне — кохати», — розповідає JULIK.

Слова та музику до пісні JULIK написав самостійно.

«Останнім часом мене потягнуло на лірику, це вже не знаю яка за рахунком пісня про кохання. Мені подобається співати ті пісні, в яких кожен може уявити себе і свою історію. Недарма всі найкращі пісні — про кохання», — додав артист.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю зі співаком про те, як він відзначатиме День святого Миколая, Різдво та Новий рік: «Гарна нагода загадати усім українцям одне бажання».

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