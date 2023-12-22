«Зливав» у чат-бот російської розвідки геолокації ЗСУ: реальний термін отримав посадовець мобільної компанії

Ще один російський агент отримав реальний судовий термін. За матеріалами СБУ 15 років проведе у в'язниці посадовець мобільної компанії, який «зливав» у чат-бот російської розвідки геолокації ЗСУ.

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У спецслужбі повідомили, що агента головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру) було затримано у квітні 2022 року у Дніпрі.

Ним виявився технічний спеціаліст одного з провідних операторів мобільного зв’язку в Україні. З початку повномасштабного вторгнення рф посадовець розвідував місця базування штабів та комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території обласного центру.

Також він намагався відслідкувати можливі залізничні маршрути переправлення української бойової техніки на східний фронт.

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Водночас агент збирав інформацію про наслідки повітряних атак рф по міській інфраструктурі для повторного коригування ворожих ударів.

Отримані відомості він передавав окупантам через спеціалізований чат-бот воєнної розвідки країни-агресора у вигляді медіафайлів з відмітками українських об’єктів на електронній карті.

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Співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника й затримали його у власному помешканні, коли він готувався до нового «сеансу» зв’язку з російським гру.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) й призначив йому 15 років тюрми.

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Нагадаємо, днями на Донеччині затримали агентку фсб рф, яка працювала на ворога через «зв'язкового» з УПЦ (МП).

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