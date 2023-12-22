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Леся Нікітюк здивувала оригінальним дизайном новорічної ялинки

16:22 22 грудня 2023
Леся Нікітюк

Популярна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка поділилася своїми мріями, здивувала оригінальним дизайном новорічної ялинки. Зірка вперше поставила святкове дерево в новій квартирі, куди вона переїхала нещодавно. Замість традиційних прикрас, кульок та блискіток Леся використала живі троянди. Про це вона розповіла в інстаграмі та показала, як виглядає її ялинка.

«Перша ялинку тут…», — написала Леся.

Щоб квіти не зівяли та простояли якомога довше, вона розмістила корінці у спеціальні тримачі, які до того ж тримають бутон.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як прикрасити ялинку, щоб у новому році бути успішними в році Дракона.

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А дизайнер Андре Тан розповів, який одяг краще обрати для зустрічі Нового року.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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