«Нема бажання святкувати»: мережа відреагувала на допис відомого модельєра з порадами на Новий рік

Український дизайнер Андре Тан, який вразив зізнанням про знайомство з Періс Гілтон, розповів, у яких кольорах краще за все зустріти Новий рік. Відомо, що 2024 рік буде роком зеленого дерев'яного Дракона, який уособлює удачу. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав фото та детальний опис новорічних образів.

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Дизайнер пропонує звернути увагу на чорний, червоний, зелений та золотий кольори.

«Чорний — це універсальний колір, який підійде до будь-якого образу, — написав Андре. — Червоний символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі. Зелений — колір миру, спокою і самого дракона (але є нюанс — народженим у рік Дракона не рекомендується одягати зелені речі). Золотий — колір багатства та процвітання».

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Андре Тан додав, що розкоші образу додадуть пірʼя, назвавши їх своєю «особистою любов’ю». А також паєтки.

«Вони нагадують драконячу луску, а значить, точно не залишать їх володаря байдужим + звичайно ж, це дуже святково та яскраво — те, що потрібно для яскравого святкування!» — написав Тан.

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Серед матеріалів для наряду слід вибирати оксамит, шовк, атлас та парчу, які доповнювати яскравими аксесуарами.

«Кільця, браслети, кольє, — додав дизайнер. - Нехай вони будуть масивними та помітними. Це приверне увагу дракона і схилить удачу на вашу сторону. Пам'ятайте, одяг розкриває нас і дарує нам потрібні відчуття!»

Шанувальники подякували Андре Тану за поради, хоча були й ті, хто вважає за часів війни недоречними пости про святкові вбрання.

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«Нема бажання святкувати, коли навколо гинуть люди та летять ракети, — написали у відповідь дизайнеру. — Якось не до нарядів».

«У мирі зустрічати Новий рік! - побажали дописувачі. - І не важливе вбрання, прикраси та взуття».

Раніше «ФАКТИ» писали, що відомий дизайнер назвав кольори 2024 року.

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