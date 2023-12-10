«Полон вбиває»: рідні військовополонених влаштували акції по всій Україні

В неділю, 10 грудня, родини українських військовополонених взяли участь у загальноукраїнській акції «Не мовчи! Полон вбиває!».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

РЕКЛАМА

Акції відбулися в Києві, Львові, Дніпрі, Кривому Розі, Кременчуку, Черкасах, Вінниці, Хмельницькому та інших містах України.

Зокрема, у Києві на Майдані Незалежності родичі військовослужбовців, що перебувають у російському полоні, вийшли з гаслом: «Втрачений зв'язок».

РЕКЛАМА

На заході було кілька сотень людей. Серед учасників акції не лише родичі військовополонених, а й бійці, які пройшли полон, зокрема, військова медикиня і командирка підрозділу «Янголи Тайри» Юлія Паєвська (Тайра) та колишня пресофіцерка бригади «Азов» Валерія Суботіна (Нава).

РЕКЛАМА

До мітингу також доєдналися представники бригад, міжнародних організацій, волонтерів та благодійників.

РЕКЛАМА

Крім того, акцію відвідали представники влади з Міністерства у справах ветеранів та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Керівниця громадської організації «Жінки зі сталі» та організаторка демонстрації Наталя Зарицька наголосила, що рідні та близькі полонених «роблять усе, що в їхніх силах, щоб утримати фокус уваги влади та суспільства на питанні повернення оборонців», а втім, це не має бажаного результату.

Рідні захисників розповіли, що майже два роки не мають зв'язку з тими, хто в полоні.

У Львові акція відбувалась у мовчазній формі біля оперного театру, в ній взяло участь понад сто родин військовополонених.

Учасники акції тримали в руках такі плакати: «Полон вбиває», «Ми чекаємо наших Героїв», «Поверніть мені мого батька», «Хтось чекає подарунок на свято, а я чекаю чоловіка з полону», «Вони досі у полоні, поверніть захисників Маріуполя», «Мій тато. Мій герой! поверніть нам тата», «Поверніть брата», «Поверніть наших рідних захисників», «І коли ти захочеш здатися, бо все тріснуло як кришталь… згадай лише одне — «Азовсталь».

Учасники акції попросили світ вплинути на те, що українських військовополонених обміняли.

Зазначимо, що росія та Україна фактично перестали обмінюватись військовополоненими. Останнє повідомлення про обмін профільного українського штабу було опубліковано ще 7 серпня. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими вважають, що росія призупинила обмін полоненими, щоб таким чином вплинути на Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що за останні пів року вдалося повернути до 100 людей, причому часом доводиться обмінюватися полоненими з росією безпосередньо на полі бою.

128

Читайте нас у Facebook та Instagram