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Україна

Знову на Батьківщині: Україна повернула ще трьох захоплених окупантами дітей

17:31 16 грудня 2023
Повернуті діти

Влада України, уповноважений Верховної Ради з прав людини продовжують визволяти з російського «полону» маленьких співвітчизників.

Цього разу на батьківщину повернулися троє маленьких українців, повідомив очільник Офісу президента та голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Єрмак.

«Наші діти повертаються додому. Спільними зусиллями нашої команди і омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва держави Катар ми повертаємо трьох дітей», — написав він у Мережі.

За його словами, двоє з них — це діти 2008 і 2012 років народження, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій України.

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Третя дитина перебувала на території рфі возʼєдналася зі своєю матірʼю на території Грузії.

Наразі вони вже вдома зі своїми рідними.

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Нагадаємо, що за підрахунками уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, наразі офіційно підтверджено факти депортації 19540 українських дітей. Тож якщо повертати бодай одну дитину кожного дня, знадобиться аж 55 років.

Фото t. me/ermaka2022/

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