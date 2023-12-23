Завершується тиждень з його порадами астрологів всім знакам зодіаку на семиденку до 24 грудня. Сьогодні, незважаючи на вихідний день, всі питання мають вирішуватися досить швидко та без напруги, у тому числі й фінансові. Втім, 23 грудня не варто починати нові проєкти — краще працювати над тим, що було розпочато раніше. Це стосується як професійної, так і побутової сфер.

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Овен

Ви повинні дивитися вперед. Не чіпляйтеся за минуле. Вчіться на своїх помилках, звільніть себе від переживань і зосередьтеся на майбутньому. Воно виглядає заманливо. Приділіть час старим друзям, їхні успіхи в житті можуть виявитися для вас дуже корисними. Сьогодні ви схильні до імпульсивних покупок. Тому намагайтеся стримувати себе, інформує Ukr.Media.

Телець

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Поділіться своїми тривогами, наприклад, зі своїм найкращим другом. Ви відчуєте полегшення. У вас багато енергії сьогодні. Спрямуйте її не тільки на роботу, а й залиште для себе. Можливо, ви вирішите зайнятися спортом, сходити в сауну. Новини здалеку піднімуть настрій і можливо у вас змінюватимуться плани на найближче майбутнє.

Близнюки

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Навколишні відгукуються про вас дуже добре. Тепер ви легко обзаведетеся новими корисними контактами через знайомих людей. Це стане в пригоді як на роботі, так і в особистому житті. Вам може здаватися, що робота ніколи не припиниться, не варто занадто напружуватися, не потрібно намагатися зробити все разом.

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Рак

Можливо, ви відчуваєте, що у вас багато енергії. Але це не привід повністю вимотуватися. Прибережіть частину її на наступний день. Можливо, що сьогодні ви поїдете в незаплановане відрядження або зберетеся в поїздку в особистих справах. Від друзів можуть надходити цікаві пропозиції, розгляньте їх.

Лев

23 грудня Леви витрачатимуть багато часу на пошук інформації, підготовку документів. Імовірні несподівані події в діловій сфері. Зателефонуйте або відвідайте батьків і чекайте приємних новин від родичів. Хороший день для початку занять спортом або іншою якоюсь фізичною активністю.

Діва

Якщо немає можливості оцінити серйозність ситуації, не поспішайте з рішеннями. Зателефонуйте друзям, попросіть підтримки. Якщо це робоча ситуація, то зверніться до колег по пораду. Не дозволяйте змінам вибити вас із колії. Зберігайте холоднокровність. Можливо, ви довго домагалися уваги начальника, але зрештою зрозумієте, що воно того не варте.

Терези

У Терезів 23 грудня більше енергії для різних переміщень містом, взаємодії з колегами, клієнтами або друзями. Можливі якісь зміни в роботі, у стосунках із коханою людиною. Якщо є спільні з кимось фінанси, то сьогодні ви можете розмовляти про спільний бюджет і його розподіл.

Скорпіон

Вам вдасться умовити людей практично на все. Ваші аргументи будуть незаперечними, що може стати в пригоді як на роботі, так і в особистому житті. У когось із вашої родини можуть бути проблеми, і він захоче приховати їх від інших. Допоможіть йому, збережіть його таємницю. Він відповість вам взаємністю потім.

Стрілець

Іноді брехня заради порятунку — дійсно неминучий захід. Якщо ви робите це заради правильної справи, і вам вдається належним чином виправдати свої дії, то все гаразд. Але будьте обережні, ви ходите по тонкому льоду. Тема грошей може стати більш актуальною. Можливо, хтось почне шукати додатковий заробіток або спробує розподілити більш оптимально те, що є.

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Козоріг

Не ганяйте думки у голові. Обговоріть свої стосунки або проблеми на роботі з найкращими друзями. Вони дадуть слушну пораду. Ви розумні та здібні, не бійтеся показати це. Начальник помітить і оцінить вас. У романтичних стосунках імовірні несподівані зміни. Діти можуть здивувати сьогодні, приділіть їм більше часу, ніж зазвичай.

Водолій

Вам не слід байдикувати на роботі, навіть якщо це роблять інші. Керівник помітить ваші зусилля і виділить вас серед інших. Самостійна робота буде кращою, результативнішою, ніж колективна. Удома ймовірні несподівані події або новини від родичів. День підходить для перетворень житла до нового року.

Риби

Під час вирішення проблем на роботі радьтеся з колегами, вони обов'язково допоможуть. Підтримка сьогодні для вас — це не просто слова. Ви на ділі зрозумієте, що можете покластися на людей, які перебувають поруч. Вимкніть свій мобільний телефон увечері й насолоджуйтеся безтурботними інтимними моментами зі своїм партнером. Вам це потрібно.

Раніше астрологи назвали два знаки зодіаку, яким остання повня 2023 року (у ніч з 27 на 28 грудня) принесе великі зміни у житті.

Фото Pixabay

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