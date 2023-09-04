Гравцю збірної Сербії видалили нирку після удару суперника у матчі чемпіонату світу (фото, відео)

Для баскетболіста збірної Сербії Боріши Сіманіча виступ на чемпіонаті світу, який триває на Філіппінах, в Індонезії та Японії, ледь не закінчився трагедією, повідомляє kurir.rs.

Під час матчу проти команди Південного Судану баскетболіст зі зростом 211 см отримав болісний удар у живіт від гравця суперників Нуні Омото і скорчився від болю. Цікаво, що судді у цьому епізоді не побачили порушення правил.

У результаті Сіманіча доправили до однієї з лікарень Маніли, де він ледве не помер від внутрішнього крововиливу. Виявилося, що у медзакладі на той момент просто не було хірурга. На щастя, вдалося уникнути гіршого, і 25-річного серба все ж таки прооперували (двічі). Але при цьому Сіманічу, який останній сезон провів в іспанській «Сарагосі», довелося видалити нирку. Підтримати Борішу на Філіппіни вже прилетіли його батько, мати і сестра.

До речі, якщо на чемпіонатах світу такий випадок з баскетболістом стався вперше, то на клубному рівні таке вже траплялося. І так само — з сербом.

У 2010 році під час матчу між «Скаволіні» та «Терамо» в італійській лізі Душан Шакота (син відомого сербського тренера Драгана Шакоти) також отримав удар у живіт, як і Сіманіч. У нього стався розрив дванадцятипалої кишки, йому довелося зробити екстрену операцію, але через додаткові ускладнення — кровотечу — було проведено повторну операцію.

Лікарям довелося ввести баскетболіста в штучну кому, щоб його одужання пройшло якнайкраще. На щастя, стан Душана незабаром стабілізувався. Ба більше, після цих сумних подій йому вдалося продовжити кар'єру та навіть виграти трофей у складі грецького АЕКа під керівництвом батька.

Додамо, що збірна Сербії продовжує виступати на чемпіонаті світу, де у чвертьфіналі зіграє з Литвою. А ігрова майка Сіманіча, який за прогнозами лікарів пробуде в лікарні близько двох тижнів, красується на лаві запасних команди Светіслава Пешича.

Інші пари ¼ фіналу ЧС-2023 сформували: Італія — США, Німеччина — Латвія та Канада — Словенія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що двометрового чемпіона Європи з баскетболу жорстоко побили в росії до втрати свідомості.

Фото Profimedia

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