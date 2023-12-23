Звинувачений в Україні в держзраді Віктор Медведчук, якого обміняли на українських захисників Маріуполя, як з'ясувалося, дуже непогано почувається в росії. Кум володимира путіна бере активну участь у переділі власності на тимчасово окупованих українських територіях, а також у ряді російських регіонів. Такого висновку дійшли журналісти розслідувального проекту «Система».

ВІДЕО ДНЯ

«Виглядає так, ніби новим бенефіціаром економіки Донбасу став Медведчук», — йдеться у розслідуванні. Наприклад, у жовтні 2023 року близький до Медведчука Олександр Баримов став співвласником фірми «Індустріальні інновації». Таку саму назву має компанія, яка керує Дніпрорудненським залізорудним комбінатом у Запорізькій області.

Раніше, у 2021 році, контроль над експортом вугілля з Донбасу перейшов від українського підприємця Сергія Курченка до торгового дому «Донське вугілля». Розслідувачі пов'язують цю компанію з Медведчуком, хоч його представники заперечують це.

З кількома людьми з оточення кума путіна «Системи» пов'язали ще одну компанію — «Флоранс». Вона вивозить з Донбасу кокс, сталь, вугілля та чавун.

РЕКЛАМА

Але цього Медведчуку здалося замало. У грудні 2022 року та вересні 2023 року в Іркутській області та Ханти-Мансійському автономному окрузі відбулися захоплення нафтових компаній «Дулісьма» та «Каюм нафта». Їхніми новими власниками стали фірми, які пов'язані з Медведчуком.

Його дружина, популярна у минулому телеведуча Оксана Марченко, також не сидить без діла. На початку 2021 року пов'язане з її чоловіком ТОВ «Тольяттінський завод залізобетонних виробів № 1» придбало площі в одному з хмарочосів ділового центру «Москва-Сіті». Згідно з документами, ними керує пані Марченко.

РЕКЛАМА

Вона ж стала власницею 4 гектарів землі біля колишнього заводу ЗІЛ та 5 гектарів на Лужнецькій набережній у Москві.

Нагадаємо, 2021 року українські правоохоронці звинуватили Віктора Медведчука в держзраді за двома пунктами і в замаху на «розграбування національних ресурсів». Медведчука було поміщено під домашній арешт, з-під якого він, як повідомлялося, втік у перші дні після російського вторгнення в Україну. У квітні 2022 року його затримали. У вересні того ж року Медведчука обміняли на 200 українських військовополонених.

РЕКЛАМА

У лютому 2023 року СБУ повідомила про підозру в держзраді дружині Медведчука Оксані Марченко за фінансування росгвардії та російського МВС.

Стоп-кадр відео

279

Читайте нас у Facebook та Instagram