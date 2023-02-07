Фінансування росгвардії та російського мвс: СБУ повідомила про підозру дружині Медведчука

Співробітники СБУ ліквідували масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань, зокрема росгвардії та мвс. До організації схеми причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній та підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки росгвардії та мвс росії в окупованому Криму, повідомили в СБУ.

Встановлено, що ці компанії платили окупантам за охорону нерухомості Медведчука на території півострова.

Крім того, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати «податків та зборів».

Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить понад 50 млн гривень у гривневому еквіваленті.

Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом більш ніж 1 млрд російських рублів.

На його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, розташованих у Києві.

Потім «кримська» фірма підписала відповідні «охоронні» угоди зі структурами росгвардії та мвс росії.

Після початку повномасштабного вторгнення росії компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет рашистів.

У ході 11 обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топ-менеджерів співробітники СБУ виявили документи, комп'ютери, флешки та мобільні телефони з доказами угод, печатки та банківські картки, які використовувалися у незаконній діяльності.

«На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та голові афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів) території або державного кордону України)», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваним загрожує покарання до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Марченко покинула територію України перед російським вторгненням. Увечері 18 лютого у супроводі кількох чоловіків, ймовірно охоронців, вона виїхала до білорусі автомобілем. Пізніше на території росії Марченко просила президента Туреччини допомогти звільнити з полону заарештованого СБУ Медведчука.

382

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram