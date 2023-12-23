Не впадайте у крайнощі: сім важливих порад гастроентеролога учасникам святкового застілля

Лікарка-гастроентеролог Євгенія Белінська, яка раніше давала поради щодо харчування у стресові періоди, розповіла, як правильно поводитися під час святкових застіль, щоб не було проблем зі шлунком і підшлунковою.

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На своїй сторінці у соцмережі вона дала українцям сім важливих порад, зазначаючи, що жирна їжа, салатики, а потім ще й десертики можуть датися взнаки відчуттям важкості в організмі.

По-перше, напередодні застілля не варто голодувати, щоб потім більше зʼїсти. Харчуйтесь у звичному режимі, тоді не буде бажання скуштувати все, що бачите.

По-друге, готуйте тільки ту кількість їжі, яку здатен вмістити ваш холодильник. Зберігання їжі на балконі значно збільшує ризик харчових токсикоінфекцій. Також тривале перебування готових страв у холодильнику є ризикованим.

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По-третє, додайте більше свіжих овочів і фруктів на святковий стіл. Це чудова альтернатива салатам з майонезом, тістечкам і цукеркам. А якщо майонез домашній? У домашньому майонезі є сирі яйця, а це ризик сальмонельозу. Тому вагітним жінкам і дітям точно не потрібні ці експерименти.

По-четверте, віддавайте перевагу простим стравам без купи соусів і заправок.

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По-п`яте, будьте обережнішими з екзотичними морепродуктами. Памʼятайте, що вони можуть викликати алергію.

По-шосте, не варто зловживати алкоголем — не робіть це, як останній раз. Пам’ятайте: абсолютно безпечної дози алкоголю не існує.

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По-сьоме, пити сорбенти/ферменти, щоб більше зʼїсти та випити — не найкраща ідея. Якщо ваш лікар рекомендує вам ферментні препарати — дотримуйтеся його порад.

Раніше фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла, що таке інтервальне голодування, яке може стати одним з видів обмеження калорійності раціону та способом контролю за вагою.

Фото Pixabay

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