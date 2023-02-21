Горіхи, ягоди, куркума: продукти, що знижують стрес

Щоденний стрес може завдати шкоди здоров’ю — як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Яким має бути харчування при ньому — відповідь на своїй сторінці в інстаграмі дає терапевт та гастроентеролог Євгенія Белінська, яка раніше розповідала про небезпеку жовчнокам’яної хвороби.

«Можете сміливо їсти чорний шоколад з високим вмістом какао (не менше 80%) — він багатий на антиоксиданти, регулює рівень гормонів стресу. Риба, морепродукти, авокадо — зменшують стрес, тривогу, покращують настрій. Горіхи містять магній, полуниця, цитрусові, квашена капуста — вітамін С в якості антиоксиданту. Кисломолочні продукти мають пребіотичні властивості, покращують кишковий мікробіом, що підвищує вироблення периферичного серотоніну».

Трав"яні чаї теж позитивно впливають на стрес, але якщо маєте хронічні хвороби ШКТ, порадьтесь з лікарем перед застосовуванням.

«Запорукою хорошого настрою — є здоровий сон, а покращити його допоможуть квашені овочі; зелені листові овочі; ягоди (чорниця, ожина, темний виноград), горіхи, куркума, жирна морська риба — не рідше 2 разів на тиждень. І пам"ятаємо, що харчування з високим рівнем клітковини асоціюється із підвищенням адаптаційних можливостей організму, зменшенням депресії та стресу».

Нагадаємо, що після війни на Україну чекає зростання кількості онкологічних захворювань. Лікар вважає, що до цього можуть призвести наслідки обстрілів. Адже дослідники війни говорили, що ракетному паливі та продуктах горіння після обстрілів є важкі метали, які будуть десятиріччями знаходитися у ґрунті, які ми будемо споживати з продуктами харчуваннями та водою.

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