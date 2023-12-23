37.59 / 38.14 41.23 / 41.94
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Трагічно загинув актор київського Молодого театру

18:38 23 грудня 2023
Роман Новак

Після звістки про смерть відомого перекладача Олександра Мокровольського, стало відомо про ще одну втрату. В автокатастрофі загинув актор Молодого театру Роман Новак. Про це йдеться у повідомленні театру в Instagram.

«Друзі, велике горе в родині Молодого театру. В автокатастрофі обірвалося життя нашого дорогого Романа Новака. Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам’ять талановитому акторові і нашому другові!» — йдеться у повідомленні.

Видання «Вечірній Київ» з посиланням на знайому Романа повідомляє, що разом з ним також загинув його брат. Разом вони їхали до мами. Актору було 24 роки.

Роман Новак народився у Черкасах та закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого у 2020 році.

РЕКЛАМА

У Молодому театрі він грав у таких виставах як «Саломея», «Сон літньої ночі», «Ін'єкція безсмертя», «Кролик Гарві», «Хомо ферус, або сука-любов!», «Осінній блюз», «Підступність і кохання», «Цап-ка-цап» та «Шинель».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на війні загинув актор Андрій Павленко.

РЕКЛАМА

774

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

апельсин

Рік можливостей і великих змін: які знаки будуть найщасливішими у 2024-му році

Нафтогаз

Менеджери «Нафтогазу» продають замість газу небезпечну суміш, — експерти

Роман Новак

Трагічно загинув актор київського Молодого театру

Десерт Яблучні хмарки

«Яблучні хмаринки» — корисні та легкі у приготуванні ласощі від Лізи Глинської (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту