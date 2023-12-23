Трагічно загинув актор київського Молодого театру

Після звістки про смерть відомого перекладача Олександра Мокровольського, стало відомо про ще одну втрату. В автокатастрофі загинув актор Молодого театру Роман Новак. Про це йдеться у повідомленні театру в Instagram.

ВІДЕО ДНЯ

«Друзі, велике горе в родині Молодого театру. В автокатастрофі обірвалося життя нашого дорогого Романа Новака. Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам’ять талановитому акторові і нашому другові!» — йдеться у повідомленні.

Видання «Вечірній Київ» з посиланням на знайому Романа повідомляє, що разом з ним також загинув його брат. Разом вони їхали до мами. Актору було 24 роки.

Роман Новак народився у Черкасах та закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого у 2020 році.

РЕКЛАМА

У Молодому театрі він грав у таких виставах як «Саломея», «Сон літньої ночі», «Ін'єкція безсмертя», «Кролик Гарві», «Хомо ферус, або сука-любов!», «Осінній блюз», «Підступність і кохання», «Цап-ка-цап» та «Шинель».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на війні загинув актор Андрій Павленко.

РЕКЛАМА

774

Читайте нас у Facebook та Instagram