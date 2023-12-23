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Культура та мистецтво

Останній із могікан: помер відомий перекладач Олександр Мокровольський, який «подарував» українцям книги Толкіна та Джойса

16:59 23 грудня 2023
Олександр Мокровольський

В Україні, де нещодавно помер відомий український поет Дмитро Павличко, у засвіти відійшов відомий перекладач Олександр Мокровольський. Про це повідомляє Комітет гуманітарної та інформполітики.

«Одні з найвідоміших його робіт — переклад „Гобіта“ та „Володаря перснів“ Джона Толкіна, „Венера і Адоніс“ Вільяма Шекспіра, „Різдвяні повісті“ Чарлза Дікенса, „Улісс“ Джеймса Джойса та багато інших. Має також власні поетичні твори. Літератор володів англійською, іспанською, німецькою, французькою і польською мовами. Він був одним з останніх представників „класичної“ української перекладацької школи, яка виникла ще у 1970-х роках на основі журналу „Всесвіт“», — йдеться у повідомленні.

Мокровольський народився в селі Черниші Канівського району Черкаської області. Був викладачем професійного перекладу Києво-Могилянської академії. У своїх перекладах Мокровольський намагався вживати замість літературної мови якомого більше діалектизмів.

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У 2016 році Мокровольський випустив збірник власних досліджень української символіки за період з 1988 по 2016. Збірник отримав назву «Коло ідей» і був виданий вигляді ілюстрованої книги видавництвом «Лілея-НВ», ілюстрації до якої створив сам автор у власній техніці малювання під назвою «малювання душі» — малювання з закритими очима.

У Мокровольського залишилася дочка, яка виїхала з України.

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Як писали «ФАКТИ», у 2021 році помер відомий письменник і перекладач Лесь Герасимчук.

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