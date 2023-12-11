Жителям трьох областей України виплатять гроші на «вінтеризацію»: що це таке, хто та які суми зможе отримати

Доходи Держбюджету через обмеження фінансів у першу чергу спрямовуються у сферу безпеки та оборони, в уряді працюють над пошуком додаткових джерел для підтримки громадян, зокрема, за рахунок міжнародної допомоги.

РЕКЛАМА

Як повідомляють у Мінсоцполітики, за минулий рік гуманітарні агенції ООН у вигляді грошових трансфертів надали понад 1,9 млрд дол. США.

Читайте також: Зеленський підписав закон про держбюджет на 2024 рік: які в ньому передбачено кошти на пенсії та соціальні виплати

А з 1 грудня стартував спільний проект Мінсоцполітики і Дитячого фонду ООН (UNICEF), в рамках якого малозабезпечені багатодітні сімʼї та малозабезпечені сімʼї з дітьми з інвалідністю, які проживають в певних районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, визначених програмними документами UNICEF, отримають кошти на «вінтеризацію» (підготовку до зими). Плановий обсяг проекту — 333 млн грн.

РЕКЛАМА

В міністерстві повідомляють, що допомога надаватиметься на три місяці в розмірі 3 600 гривень на місяць на кожного отримувача державної соціальної допомоги та додатково 6 660 гривень на кожну дитину.

Орієнтовно проект охопить близько 5 тис. родин.

РЕКЛАМА

Читайте також: Допомога під час війни: кому з українців країна ЄС виплатить майже 11 тисяч гривень

Зазначається, що раніше стартували ще два важливі проекти, що стали можливі завдяки міжнародним партнерам. Так, спільно з World Food Programme здійснено доплати пенсіонерам, які проживають у зоні бойових дій і отримують низькі пенсії. Завдяки цьому, підвищені виплати вже отримують 317 тис. осіб.

РЕКЛАМА

А спільно з Aгенцією ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) запустили проект, за яким родини, які опалюють свої домівки дровами чи вугіллям, отримають суттєву додаткову підтримку на обігрів житла. Це дозволяє збільшити обсяг граничної підтримки родини, яка опалює своє житло твердим пічним паливом, з 6 973 грн до 16 234 грн на рік. На цей проект буде спрямовано 2,2 млрд грн, з яких 1,3 млрд грн покриє UNHCR Ukraine.

Раніше у благодійному фонді «Право на захист» розповіли, як можна подати заявки на допомогу від УВКБ ООН. Таку можливість мають переміщені особи, постраждалі від військових дій у певних регіонах, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання, зокрема, й з-за кордону.

Фото Pixabay

166

Читайте нас у Facebook та Instagram