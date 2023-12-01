Частина мешканців трьох областей України отримає фінансову допомогу від ЮНІСЕФ: хто і скільки

Частина українців зможе отримати ще один вид фінансової допомоги. ЮНІСЕФ виплатить допомогу малозабезпеченим сімʼям на окремих територіях. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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«Кабмін погодив цю пропозицію Мінсоцполітики. Виплата буде здійснюватися: одноразово з розрахунку за три місяці в розмірі 3 600 гривень на місяць на кожного члена сімʼї та 6 660 гривень на кожну дитину», — написав він.

На виплати можуть претендувати жителі Дніпровського, Новомосковського, Криворізького та Павлоградського районів Дніпропетровської області, Запорізького району Запорізької області, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Як писали «ФАКТИ», тепер на матеріальну допомогу від ООН можуть претендувати українці, які отримують понад 3 000 гривень пенсії.

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