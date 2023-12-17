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Росіяни накрили артилерійським вогнем центр Херсона та місто Краснопілля на Сумщині: є загиблі (фото)

17:23 17 грудня 2023
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 17 грудня стався черговий обстріл Херсонщини. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

«Загиблий цивільний та поранені поліцейські внаслідок чергових обстрілів Херсонщини — розпочато провадження. За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 17 грудня близько 10:20 російська армія обстрілювала середмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинув 81-річний чоловік, який йшов вулицею. Також під час ранкового обстрілу села Дар'ївка, поранень дістали шестеро поліцейських», — йдеться у повідомленні.

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Також окупанти обстріляли Сумщину.

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«Унаслідок артобстрілу прикордоння Сумщини у власному будинку загинула жінка — розпочато слідство. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 17 грудня 2023 року близько 12:50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, із САУ обстріляв цивільну інфраструктуру м. Краснопілля Сумської області. Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби», — повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

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Зазначимо, що за даними Генштабу, щоденно артилерійським обстрілам піддаються понад 100 населених пунктів України.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 16 грудня окупанти також обстріляли Херсонщину. Тоді постраждали двоє людей.

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