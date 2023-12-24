Ворог вночі обстріляв Херсон: загинуло подружжя

В ніч на неділю, 24 грудня, російські вороги обстріляли центральну частину Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина», — зазначив голова ОВА.

Крім того, за його словами, вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

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В іншому оперативному зведенні чиновник зазначив, що за минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ЗУ-23−2, БПЛА та авіації, з них — 2 ракетних.

По місту Херсон ворог випустив 71 снаряд.

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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи, навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні.

«Через російську агресію 4 людини загинули, ще 9 — дістали поранення, із них — 1 дитина», — написав очільник області.

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Нагадаємо, 22 грудня під час російського артобстрілу постраждала жінка, яка в цей час йшла вулицею.

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