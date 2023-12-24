Розробляється технічне рішення: Умєров відповів, чи будуть повістки надсилати на смартфон

На відміну від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який твердо запевнив, що повісток в «Дії» ніколи не буде, очільник військового відомства Рустем Умєров не був таким категоричним.

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Так, в проєкті «Ремовська Інтерв'ю» він заявив, що міністерство працює над базами даних, щоб у майбутньому мати можливість електронного оповіщення військовозобов'язаних. Тобто, номінально чиновник говорив не про повістки, а про «електронне оповіщення». Але при бажанні в умілих руках військкомів ці поняття можуть стати тотожними.

«Тобто ми проаналізували різні бази даних, десь дев’ять, з різних міністерств. Потім дивимося, як ці бази облікувати. Тому що люди не зовсім розуміють, хто зобов’язаний, хто військовослужбовець, хто ветеран. Тому говоримо про базу даних військовозобов’язаних, про те, як облікувати їх. Після обліку дивимося, чи буде та або інша категорія взагалі запропонована на військову службу. Це величезний механізм, який треба обговорювати покроково», — заявив міністр оборони.

Також він уточнив, що зараз міністерство оборони працює над тим, щоб українці отримували запрошення до територіального центру комплектації через смартфон. Умєров зазначив, що розробляється технічне рішення.

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Нагадаємо, український військовий в ефірі одного з телеканалів заявив, що у наступні рік-два ситуація на фронті може суттєво погіршитись, і українцям варто готуватись до тотальної мобілізації.

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