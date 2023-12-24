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Суспільство та люди

Буде набагато гірше: військовий пояснив, чому українцям варто готуватись до тотальної мобілізації

12:55 24 грудня 2023
військові

Незважаючи на потужні удари, які ЗСУ завдають ворогу, наступний 2024 рік буде важчим за попередні воєнні роки.

Таку думку висловив начальник ППО 3-ої ОШБр Василь Самовар в інтерв'ю телеканалу «Дніпро TV».

Військовий вважає, що українцям варто готуватись, зокрема і до посилення мобілізації, яка після зимових свят може стати тотальною.

«Українцям потрібно готуватися до тотальної мобілізації, тренуватися та готуватися до поганої і холодної зими. 2024 рік буде набагато важчим, ніж 2023 й 2022 разом узяті, на жаль», — сказав офіцер.

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Наразі потік добровольців, як зазначив офіцер, закінчився, а теперішня форма мобілізації не дає очікуваного ефекту.

«Люди живуть так, ніби немає війни, і вражає те, що ніхто не хоче йти воювати та захищати нашу країну. Потік добровольців майже закінчився, а, скажімо так, помірна примусова мобілізація не дає такої кількості людей, яка нам необхідна», — сказав Самовар.

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У цій ситуації військовий виділяє дві причини. Перша — це наслідки російських інформаційно-психологічних операцій. А відсутність в бригадах і батальйонах адекватного військового керівництва тільки грає на руку окупантам, адже коли інформація про це просочується у соцмережі, то вони цим також користуються у своїй пропаганді. І друга причина — банальний страх.

Водночас, вважає Самовар, рано чи пізно будь-яка війна закінчується переговорами, тож й війна росії проти України закінчиться за столом перемовин. Проте для України у цей момент важливо мати «дуже хороші позиції».

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Якщо росії вдасться перейти на військові рейки та наростити потенціал, то з часом вона може досягти успіхів на полі бою. Водночас Україна має скромніші ресурси для цього.

«Тому що у нас немає такого мобілізаційного потенціалу, у нас немає так багато грошей, і у нас немає так багато ресурсів», — сказав Самовар.

Як повідомляли «ФАКТИ», народні депутати готують новий законопроєкт щодо мобілізації. Про те, що буде в цьому документі, інформацією поділилась «слуга народу» Мар'яна Безугла.

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