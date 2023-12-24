Буде набагато гірше: військовий пояснив, чому українцям варто готуватись до тотальної мобілізації

Незважаючи на потужні удари, які ЗСУ завдають ворогу, наступний 2024 рік буде важчим за попередні воєнні роки.

Таку думку висловив начальник ППО 3-ої ОШБр Василь Самовар в інтерв'ю телеканалу «Дніпро TV».

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Військовий вважає, що українцям варто готуватись, зокрема і до посилення мобілізації, яка після зимових свят може стати тотальною.

«Українцям потрібно готуватися до тотальної мобілізації, тренуватися та готуватися до поганої і холодної зими. 2024 рік буде набагато важчим, ніж 2023 й 2022 разом узяті, на жаль», — сказав офіцер.

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Наразі потік добровольців, як зазначив офіцер, закінчився, а теперішня форма мобілізації не дає очікуваного ефекту.

«Люди живуть так, ніби немає війни, і вражає те, що ніхто не хоче йти воювати та захищати нашу країну. Потік добровольців майже закінчився, а, скажімо так, помірна примусова мобілізація не дає такої кількості людей, яка нам необхідна», — сказав Самовар.

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У цій ситуації військовий виділяє дві причини. Перша — це наслідки російських інформаційно-психологічних операцій. А відсутність в бригадах і батальйонах адекватного військового керівництва тільки грає на руку окупантам, адже коли інформація про це просочується у соцмережі, то вони цим також користуються у своїй пропаганді. І друга причина — банальний страх.

Водночас, вважає Самовар, рано чи пізно будь-яка війна закінчується переговорами, тож й війна росії проти України закінчиться за столом перемовин. Проте для України у цей момент важливо мати «дуже хороші позиції».

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Якщо росії вдасться перейти на військові рейки та наростити потенціал, то з часом вона може досягти успіхів на полі бою. Водночас Україна має скромніші ресурси для цього.

«Тому що у нас немає такого мобілізаційного потенціалу, у нас немає так багато грошей, і у нас немає так багато ресурсів», — сказав Самовар.

Як повідомляли «ФАКТИ», народні депутати готують новий законопроєкт щодо мобілізації. Про те, що буде в цьому документі, інформацією поділилась «слуга народу» Мар'яна Безугла.

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