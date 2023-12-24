З дощем і снігом: синоптикиня озвучила «святковий» прогноз погоди на Різдво

Цьогорічна ніч на Різдво має бути сніжною, але вже вдень 25 грудня сніг перейде в дощ.

До всього ще й очікується сильний вітер, попередила синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря вночі коливатиметься від -5 до -1 градуса, а вдень має потеплішати до +3+9 градусів (на півдні — й до +9+13 градусів).

У Києві у різдвяну ніч невеликий мороз та сніг, тож буде доволі слизько. А вдень 25 грудня різко потепліє до +7 і йтиме дощ.

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Рвучкий південно-західний вітер також дошкулятиме.

Нагадаємо, що грудень, принаймні в Києві, вже відзначився кількома температурними рекордами — так 20 грудня максимальна температура повітря у столиці перевищила на 1,5℃ рекордне значення 1982 року для цього дня і становила +10,6°С.

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