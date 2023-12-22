Йшло «полювання»: Данілов розкрив деталі ліквідації трьох російських Су-34

Військові Збройних сил України тривалий час «полювали» за російськими винищувачами-бомбардувальниками Су-34, які створювали проблеми для Сил оборони на Південному напрямку.

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Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в етері «Українського радіо».

«Ми відразу отримали звіт (про знищення літаків росії українськими силами ППО), розуміємо, про що йдеться. Зараз можна відкрити невеличку таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу», — сказав він.

Данілов також зауважив, що саме ці літаки заважали й робили небезпеку для українських воїнів.

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«Я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат», — додав чиновник.

Крім того, так звані російські «воєнкори» підтвердили влучні удари засобів української ППО по винищувачах-бомбардувальниках окупаційної армії.

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Так, у мережі з’явилися перші фото з місця катапультування пілота одного зі збитих у п’ятницю, 22 грудня, російських бомбардувальників Су-34. Російські «воєнкори» повідомили, що загинули не всі члени екіпажів збитих літаків.

Зокрема, російський провоєнний Telegram-канал Fighterbomber повідомив про «бойову втрату», зазначивши, що з місця катапультування «забрали і живих, і мертвих».

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Також росіяни припустили, що винищувачі було знищено системами Patriot.

А Telegram-канал «Николаевский Ванек», який пов’язують з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, уточнив місце падіння російських літаків.

У повідомленні йдеться, що «вибухи в Чаплинському районі, а також у районі Каланчака» були звуками падіння російських Су-34.

Нагадаємо, в п'ятницю, 22 грудня, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Це сталося опівдні. Деталі операції Олещук не розкрив, як і точної локації. Але він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ЗСУ знищили 324 ворожих літаки.

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