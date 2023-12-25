Ексдиректор російського телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський, який закликав до геноциду українців та вбивства українських дітей, наголошуючи, що їх потрібно спалювати та топити, потрапив до лікарні.

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«Тут люди питали: чи я живий, чи все гаразд? Ну що сказати? На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли до клініки. Поступово приходжу до тями», — написав він у соцмережах.

Тим часом видання Kyiv Post, посилаючись на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР), пише, що пропагандиста отруїли і що його стан продовжує погіршуватися. Джерела не виключають, що останні повідомлення у мережі писав вже не сам Красовський.

Красовський очолював російськомовну дирекцію RT до жовтня 2022 року. Тоді головна редакторка RT Маргарита Симоньян заявила, що зупинила співпрацю з пропагандистом через його заяви щодо українських дітей в ефірі програми «Антоніми». Він навіть публічно вибачився за свої слова. Висловлювання пропагандиста перевірів російський Слідком, але «не знайшов в його словах складу злочину».

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Нагадаємо, що в Україні пропагандиста засудили до 5 років тюрми з конфіскацією за двома статтями УК: частина 3 статті 109 («Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації») та частина 2 статті 442 («Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів»).

Фото із соцмереж

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