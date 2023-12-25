Лише пів року тому став татом: у бою з окупантами загинув 25-річний воїн з Київщини

Війна продовжує забирати найкращих. У бою за Україну загинув житель Ірпінської громади 25-річний Василь Томчук. Боєць переїхав з рідного села Поляхова на Хмельниччині до Михайлівки-Рубежівки у 2018 році за покликом серця — до своєї коханої дівчини, повідомляє мер Ірпеня Олександр Маркушин.

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Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Василь як колишній військовий одразу пішов на фронт добровольцем. Тоді ж, у 2022-му, ухвалив й інше надважливе рішення — одружиться з коханою, весілля відбулось у жовтні. А вже у червні цього року у подружжя народився син — Богдан.

Василь Томчук служив у 65 бригаді. Михайлівка-Рубежівка та вся Ірпінська громада не раз передавали йому допомогу.

Останнє, пригадують земляки, про що просив військовий — грілки, щоб не замерзнути на фронті. Посилка вже була зібрана і волонтери були готові її передавати. Але отримали страшну звістку, від якої досі не можуть оговтатись — Василя більше немає, російські окупанти вбили захисника 22 грудня на Запорізькому напрямку. Відправляти посилку тепер нікому…

Знайомі кажуть про Василя, як про надзвичайно добру, світлу людину, яка завжди була готова простягнути руку допомоги. У військового залишилась молода дружина з піврічною дитиною на руках та батьки.

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