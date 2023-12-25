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15 будинків за ціною 1 євро: італійське місто бореться з депопуляцією

21:15 26 грудня 2023
Італія

Влада багатьох європейських міст вживає нестандартні кроки, щоб покращити життя для мешканців. Так, у курортній Ніцці вирішили заборонити куріння на пляжах. А в італійському поселенні Пратола Пелінья, провінція Аквіла в регіоні Абруццо, півтора десятка будинків виставили на продаж всього за 1 євро. Це ще один муніципалітет в Італії, влада якого пропонує будинки за символічну ціну. Багато з них таким чином борються з депопуляцією.

Пратола Пелінья — поселення часів Римської імперії, яке стало укріпленим містом у 12 столітті.

Влада міста з населенням близько 7 000 осіб вирішила відновити гідний вигляд занедбаного історичного центру. Перший етап проєкту вже розпочався: 15 будинків виставлено на продаж. Наступного року до них приєднаються ще п'ять.

Зацікавлені в купівлі нерухомості мають два місяці на підписання контракту з владою, а потім шість місяців на подання плану реконструкції, яка має бути здійснена протягом чотирьох років.

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Як повідомило інформаційне агентство Ansa, бажання придбати будинок вже висловили, зокрема, люди з Данії та Аргентини. Влада запевняє, що покупцям пропонуються стимули та фінансові пільги, щоб загальну реконструкцію можна було провести за сприятливих умов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що влада Амстердама ухвалила несподіване рішення: відтепер круїзним лайнерам заборонено заходити в центральний порт міста. До Венеції великим судам заборонено заходити ще з 2021 року.

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