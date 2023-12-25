Пенсії будуть: Україна отримала від Заходу понад мільярд доларів для соціальних виплат

Україна, яка в січні може зіткнутися з проблемами у виплаті пенсій, отримала 1,34 млрд доларів США як Шосте додаткове фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

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«Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів США, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії Уряду Японії», — йдеться у повідомленні.

Шосте додаткове фінансування проекту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову:

• 190 млн доларів США від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);

• 50 млн доларів США від Уряду Сполучених Штатів Америки;

• 20 млн доларів США від Уряду Швейцарії.

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Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Міжнародна фінансова допомога є вагомим внеском у підтримку фінансово-економічної стабільності України та дозволяє забезпечити першочергові соціальні видатки під час війни. З початку повномасштабного вторгнення Уряди Японії, США, Норвегії та Швейцарії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Вдячний партнерам за готовність співпрацювати та допомагати у вирішальний для України час», — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Як писали «ФАКТИ», запланована на 2024 рік зміна в нарахуванні пенсій передбачає їхнє зменшення для окремої категорії осіб.

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