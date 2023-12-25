Знаменитий радянський чемпіон Європи з боксу зник безвісти

Уславлений радянський боксер, триразовий чемпіон СРСР та чемпіон Європи 64-річний Серік Нурказов зник безвісти в Алма-Аті, повідомляє sports.kz з посиланням на Федерацію боксу Казахстану. Кілька днів тому в росії чемпіон Європи з боксу загинув у жахливій ДТП, повертаючись із похорону матері.

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Як виявилось, ветерана радянського спорту розшукують з 14 грудня. За інформацією волонтерів, які розшукують Нурказова, цього дня він вийшов з дому і не повернувся. Повідомляється, що Серік Нурказов був одягнений у сіру шапку, синій пуховик з капюшоном, білу водолазку, чорні джинси. У нього сиве волосся та борода. Також відомо, що спортсмен має медичний діагноз.

Серік Нурказов — триразовий чемпіон Радянського Союзу у ваговій категорії до 57 кілограмів. У складі збірної СРСР він бронзовий призер чемпіонату Європи 1981 року в Тампере, срібний призер Кубка світу-1983 у Римі та міжнародного турніру «Дружба» у Гавані, а ще чемпіон Європи 1983 року у Варні. У 1984 році спортсмен, якого називали професором боксу, був відзначений званням «Видатний боксер». Казахстанця називали професором боксу. Багато уболівальників зі стажем досі вважають його одним із найтехнічніших бійців в історії радянського боксу.

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Після завершення спортивної кар'єри заслужений майстер спорту СРСР Серік Нурказов був дитячим тренером з боксу у Караганді, працював начальником обласного навчально-тренувального центру, директором обласної школи вищої спортивної майстерності. Декілька років тому він переїхав на постійне місце проживання в Алма-Ату.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 91-річного легендарного боксерського промоутера побили підлітки.

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