Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів, який раніше розповів про формування трьох різних Україн, поділився думками щодо подій на Авдіївській ділянці фронту.

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«Битва за Авдіївку

В нашій війні з орками важливість битв часто визначається не географічним розташуванням чи стратегічним значенням для фронту, а скоріше стратегічним значенням у війні. Коли ворог щось перетворює для себе на гіперзначиме, наділяє важливим значенням — воно автоматично стає таким і для нас. Оскільки Авдіївка на найближчий період часу визначена як ключова точка зусиль окупантів і як символ передвиборчої перемоги — для нас вона стає також надзвичайно важливою.

Звісно, що важливість Авдіївки визначається багатьма стратегічними і тактичними значеннями. Зокрема, її втрата призведе до значних втрат територій за її межами, і створить загрозу для нових міст. Але є дещо інше, що робить Авдіївку дуже важливою для нас — нова стратегія Путіна. Отже, враховуючи досвід Бахмута та можливо Авдіївки путін прийшов до висновку, що його мясні штурми впродовж 2−3 років дадуть йому бажане. Тобто для нього підхід маршових піших батальйонів станом на сьогодні є успішним.

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Я думаю, що «великі стратеги» путіна на досвіді Бахмута та Авдіївки порахували, що в середньому за захоплення населеного пункту до 100 тисяч мешканців, вони витрачають 40 тисяч солдат. Сьогодні в Донецькій області, окрім Авдіївки, залишається 6 міст від 30 тисяч до 150 тисяч (Константинівка, Дружківка, Краматорськ, Словянськ, Мирноград, Покровськ). Загалом, населення цих міст складає під 500 тисяч мешканців (номінально). Тому путіну треба покласти 200 тисяч солдат, щоб повністю захопити Донецьку область згідно цих розрахунків. Абсолютно прийнятна цифра, враховуючи що тільки від алкоголізму, самогубств, вбивств і дтп в рф щороку вмирає 140 тисяч.

Тому битва за Авдіївку перетворюється на битву проти нової стратегії путіна. Якщо ціна за це місто буде в рази більшою, чим ці попередні розрахунки, або якщо йому не вдасться досягнути бажаного не зважаючи на обсяг загиблих — це підриває його нову стратегію. А відповідно, не маючи переможної стратегії, він буде змушений або знайти щось нове, або відмовитись від своїх планів. Знайти щось вкрай важко, з огляду на багато інших факторів, про які напишу окремо.

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Більше того поразка під Авдіївкою путіна до виборів і велика сплачена за це ціна зробить його слабким в російському суспільстві, де настрої таки серйозно починають підупадати", — написав він у Telegram.

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