Потужний удар ЗСУ по загарбниках: ліквідовано більше тисячі окупантів, 37 бронемашин та 22 танки

Минулої доби на передовій російсько-української війни відбулося 98 бойових зіткнень, в тому числі на найгарячішому — Авдіївському напрямку — Сили оборони протягом доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 — неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, нашими захисниками відбито 6 атак.

Також, за підрахунками Генштабу ЗСУ, ворог завдав одного ракетного та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На додачу ворог атакував Україну з повітря із застосуванням 18 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони 12 ударних БпЛА було знищено.

Згідно з оновленими даними Генштабу, станом на ранок 26 грудня (з початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну) Сили оборони «утилізували» вже 354 960 «одиниць» особового складу армії рф, в т. ч. лише за минулу добу знищено орієнтовно ще 1010 загарбників.

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Крім того, ворог позбувся 37 бойових броньованих машин, 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 19 артилерійських систем, 1 засобу ППО, крилатої ракети, 34 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а на додачу було знищено 5 спеціальних засобів військової техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

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На основних напрямках фронту ситуація станом на ранок виглядає так:

Куп’янський — відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ;

Лиманський — відбито 29 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва та селища Веселе;

Бахмутський — відбито 4 атаки поблизу населеного пункту Богданівка;

Шахтарський — відбито 3 атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області;

Запорізький — відбито 7 атак противника біля Роботиного та західніше Вербового.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму, 12 безуспішних штурмових дій ворога виявилися безуспішними.

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На додачу авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси ворога.

Нагадаємо, що принаймні на Таврійському напрямку російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті і почали групами здаватися в український полон. Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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