Масштабна ДТП під Дніпром: постраждали шестеро людей
Вранці 26 грудня під Дніпром, біля селища Василівка сталося масштабне ДТП за участі шести автівок, з яких одна велика вантажівка.
Травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, повідомили в обласному управлінні ДСНС України.
Трьох з постраждалих було госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу.
Співробітники Національної поліції встановлюють обставини події. Про винуватця ДТП наразі нічого не відомо.
Нагадаємо, днями на Київщині винуватчем ДТП став водій КамАЗа, який не врахував безпечної швидкості та дистанції і зіткнувся з маршрутним автобусом «Рута». Постраждали й троє пасажирок Renault, що їхав назустріч.618