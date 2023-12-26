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Події

Масштабна ДТП під Дніпром: постраждали шестеро людей

10:05 26 грудня 2023
На місці ДТП

Вранці 26 грудня під Дніпром, біля селища Василівка сталося масштабне ДТП за участі шести автівок, з яких одна велика вантажівка.

У фури зім'яло бампер

Травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, повідомили в обласному управлінні ДСНС України.

Легковику "пощастило" менше

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Трьох з постраждалих було госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу.

На місце прибули одразу кілька карет швидкої допомоги

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Співробітники Національної поліції встановлюють обставини події. Про винуватця ДТП наразі нічого не відомо.

Нагадаємо, днями на Київщині винуватчем ДТП став водій КамАЗа, який не врахував безпечної швидкості та дистанції і зіткнувся з маршрутним автобусом «Рута». Постраждали й троє пасажирок Renault, що їхав назустріч.

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