Киян попередили про різке погіршення погодних умов: очікуються небезпечні метеорологічні явища

Як і обіцяли синоптики, кінець грудня не порадує українців зимовою погодою. Разом з тим у Києві завтра, 27 грудня, очікується погіршення погодних умов: синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом та сильний вітер.

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«Завтра, 27 грудня у Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища, I рівень небезпечності», — йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Про погіршення погодних умов нагадує й синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з її прогнозом, у Києві середа очікується хмарною, місцями дощ, потім перехід у мокрий сніг.

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«Вітер сильний! Північно-західного напрямку, пориви до 15−20 метрів за секунду. Обов'язково подбайте, щоб нічого не знесло з подвір'я чи відкритих балконів», — попереджає фахівчиня.

27 грудня протягом дня температура повітря в Україні становитиме +2…+6 градусів, у південній частині +7…+12 градусів. Північно-західний вітер буде сильним, з штормовими поривами до 15−20 метрів за секунду.

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Через теплу ніч спочатку місцями йтиме дощ, потім буде йти мокрий сніг.

В четвер, п'ятницю та суботу антициклон принесе суху прохолодну погоду, стихне вітер.

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«Якраз добре завершити старі справи, поробити закупи, щось підлатати із забутого, погуляти на свіжому повітрі, кудись з'їздити в нормальних погодних умовах», — ділиться спостереженнями пані Діденко.

31 грудня прийде атмосферний фронт, тому з'являться дощі та мокрий сніг.

«Попереду вологий день, далі три дні навіть із періодичним сонцем, а новорічні 31 грудня та 1 січня, а тепер ще й Маланка з Василем, очікуються вологими, проте не холодними», — зазначає Діденко.

Найближче відчутне похолодання — з 5 січня.

Водночас влада, зважаючи на сильний вітер, рекомендує жителям столиці дотримуватися наступних безпекових правил:

- намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

- тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Сьогодні, як і обіцяли синоптики, в Києві та області вже почався дощ. Вітер західний, південно-західний, 7−12 м/с, пориви 15−20 м/с. Температура по області вдень до +11, у столиці — до +8 градусів.

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