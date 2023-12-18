Страшний бій принесе Україні перемогу: ведичний астролог розповів, коли закінчиться війна

Поки на лінії зіткнення тривають важкі бої, а військові говорять про необхідність переформатування фронту, різноманітні астрологи та віщуни роблять свої прогнози щодо завершення бойових дій в Україні. Якщо астролог Влад Росс каже, що війна має закінчитися 2 червня 2024 року, то знавець ведичної традиції у астрології Алакх Ніранжан стверджує, що наступного літа лише складуться умови для закінчення кровопролитної битви.



Про це він заявив у одному з своїх інтерв'ю, пише «Апостроф». Астролог наголошував, що саме червень і літо наступного року стануть переломним моментом, коли відбудеться страшний бій українських воїнів з силами пітьми. Він переконаний, що влітку ініціатива повернеться до України, і після серйозної роботи на фронті бойові дії закінчаться, а з вересня розпочнуться переговори.

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«З липня-серпня розпочнуться серйозні переговори й, швидше за все, вже з вересня ці перемовини закінчаться для України перемогою. Тож, з великою долею ймовірності, у вересні гаряча фаза війни закінчиться», — вважає Алакх Ніранжан.

Ведичний астролог також зауважив, що навіть якщо в результаті переговорів Україна не поверне всі свої території, то через максимум 7 років вони повернуться, але за певних обставин. За його словами, все залежить від того, чи відбудуться зміни у державі.

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Фото Pixabay

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