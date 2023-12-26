«У свята незамінний червоний колір», — нейл-стилістка Кармен Мірела
Новорічні свята наближаються. А це означає, що вже зараз потрібно продумати вбрання, зачіску, макіяж, манікюр… Щоб уникнути помилок, найкраще поцікавитись думкою експертів, які добре орієнтуються у трендах. Адже те, що було актуальне минулого року, може бути зовсім не актуальним у нинішньому.
Про головні тренди у новорічному манікюрі «ФАКТИ» запитали відому румунську нейл-стилістку, призерку міжнародного конкурсу з нейл-арту Кармен Мірелу.
— У свята незамінний червоний колір, — каже Кармен Мірела. — Це завжди модно та елегантно. Дуже популярний і magnetic Effect. Це ефект хамелеону. Виглядають такі нігті ошатно.
— Які поєднання кольорів актуальні у святковому манікюрі?
— Наприклад, рожевий чудово поєднується із чорним. Таке поєднання дуже ефектне і підійде до будь-якої новорічної сукні.
— А як щодо декорів зі сніжинками та іншими новорічними малюнками — наприклад сніговиками, ялинковими іграшками, ялинками?
— Цього року це не популярно. У тренді прості елегантні дизайни.
— Чи у тренді новорічний манікюр із кристалами?
— Так. Кристали на нігтях — це дуже гарно! Використовуйте різні відтінки та форми.
Раніше відомий модельєр Андре Тан дав поради, у якому вбранні слід зустрічати цей Новий рік.
Також «ФАКТИ» розповідали, як вибрати найкращий подарунок для рідних та друзів на свята.
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Фото з альбому Кармен Мірели87