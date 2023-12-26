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«У свята незамінний червоний колір», — нейл-стилістка Кармен Мірела

21:00 29 грудня 2023
манікюр на Новий рік

Новорічні свята наближаються. А це означає, що вже зараз потрібно продумати вбрання, зачіску, макіяж, манікюр… Щоб уникнути помилок, найкраще поцікавитись думкою експертів, які добре орієнтуються у трендах. Адже те, що було актуальне минулого року, може бути зовсім не актуальним у нинішньому.

Про головні тренди у новорічному манікюрі «ФАКТИ» запитали відому румунську нейл-стилістку, призерку міжнародного конкурсу з нейл-арту Кармен Мірелу.

— У свята незамінний червоний колір, — каже Кармен Мірела. — Це завжди модно та елегантно. Дуже популярний і magnetic Effect. Це ефект хамелеону. Виглядають такі нігті ошатно.

Червоний колір - поза часом

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Дуже затребуваний на свята й magnetic Effect

— Які поєднання кольорів актуальні у святковому манікюрі?

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— Наприклад, рожевий чудово поєднується із чорним. Таке поєднання дуже ефектне і підійде до будь-якої новорічної сукні.

Рожевий та чорний – поєднання, яке, за словами нейл-стилістки, підійде до будь-якої сукні

— А як щодо декорів зі сніжинками та іншими новорічними малюнками — наприклад сніговиками, ялинковими іграшками, ялинками?

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— Цього року це не популярно. У тренді прості елегантні дизайни.

— Чи у тренді новорічний манікюр із кристалами?

— Так. Кристали на нігтях — це дуже гарно! Використовуйте різні відтінки та форми.

Використовуйте кристали різних форм та відтінків

Раніше відомий модельєр Андре Тан дав поради, у якому вбранні слід зустрічати цей Новий рік.

Також «ФАКТИ» розповідали, як вибрати найкращий подарунок для рідних та друзів на свята.

Читайте також: Розмова з рідними та новорічна прогулянка: українські зірки про святкові традиції

Фото з альбому Кармен Мірели

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