«Червона помада, яка давно чекає свого зіркового часу у вашій косметичці, стане вам в новорічну ніч у нагоді», — візажистка Анна Баланюк

Новий рік не за горами. І вже зараз варто продумати святкові вбрання, зачіску та макіяж. А у кожній справі, як відомо, щоб уникнути розчарувань, варто прислухатись до порад професіоналів.

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Про особливості новорічного макіяжу «ФАКТАМ» розповіла візажистка, викладачка Школи макіяжу, яка брала участь у проєктах Ukrainian Fashion Week та Міс Україна, Анна Баланюк, яка вже давала поради нашим читачам стосовно макіяжу.

«Якщо надаєте перевагу блискам для губ, то скоріш за все акцентними у макіяжі будуть очі»

— Анно, що зараз у тренді у святковому, новорічному макіяжі? Можливо, щось особливе?

- Новорічні свята — це чудова нагода дозволити собі будь-яку забаганку у вбранні та чимало блискіток у макіяжі. Але якщо ви не звикли конкурувати з новорічною ялинкою, для вас теж є варіанти макіяжу, з якими можна відчувати себе водночас комфортно та святково. У свята актуальний макіяж з акцентом на очі. Це зовсім не обов’язково чорні, як ніч, смокі айз, це може бути макіяж у натуральній гаммі з сяючими блискітками по центру повік. Або монотіні соковитого відтінку — наприклад, рожевого чи лавандового. Раджу гарно затонувати темним олівчиком зону між віями та щедро профарбувати вії. Це можуть бути стрілки — класичні чорні або яскраві кольорові. Якщо ви звертаєтесь за допомогою до професійного візажиста, попросіть його зробити сяючі чорні стрілки. Це виглядає дуже красиво.

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Новорічні свята - це чудова нагода для особливого вбрання та макіяжу

— Які кольори помад та які блиски для губ будуть доречними у святковому макіяжі?

- Макіяж з акцентом на губах — це прекрасний вибір для будь-якої вечірки. Новорічна — не виняток. Червона помада, яка, можливо, вже давно чекає свого зіркового часу у вашій косметичці, стане вам у нагоді. Імениті дизайнери в останніх колекціях як аксесуар до своїх комплектів у сіро-коричневій гамі додали моделям червоний та винний колір на губах, а отже з яскравою помадою ви точно будете в тренді. Я раджу надати перевагу стійким матовим помадам, вони точно витримають випробування ігристим.

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Якщо ви не дуже часто фарбуєте вуста, раджу мати під рукою олівчик в тон помади або трошки темнішого відтінку, щоб мати можливість корегувати контур губ. Також для корекції контуру можна використовувати консилер у відтінок шкіри або трошки світліший. Якщо ж надаєте перевагу блискам для губ, то скоріш за все акцентними у макіяжі будуть очі. Для тих, кому червона помада здається недостатньо яскравою, можна додати блискучого гліттеру того ж відтінку що й помада. Для цього нафарбуйте губи класичною (не матовою) червоною помадою, а потім аплікатором або пружним пензликом нанесіть зверху помади блискітки. Це, на диво, стійкий й неймовірно ефектний макіяж губ, але ви маєте бути готовими, що всі присутні на вечірці звернуть на вас увагу.

«Я надаю перевагу чорній туші, також мені подобається темно-фіолетова та темно-синя»

— Як швидко та просто нафарбувати очі?

- Напевно, найлегшим та швидким способом буде нанести на верхні повіки кремові тіні натурального відтінку — трошки темніші за відтінок шкіри — та м’яко розтушувати їх круглим м’яким пензликом таким чином, щоб розтушовка трохи вийшла за межі рухомої частини повік. А потім обов’язково нафарбуйте вії. Туш обов’язкова у макіяжі очей, можна не використовувати нічого, але туш варто застосувати. Я надаю перевагу чорній, також мені подобається темно-фіолетова та темно-синя.

З яскравою помадою у новорічному макіяжі ви точно будете в тренді

— Чи варто наносити пудру з блискітками?

— Якщо ви власниця сухої шкіри, то скоріш за все вам жодна пудра не стане у нагоді, я б радила вам виконувати макіяж кремовими текстурами, аби залишити на шкірі легке природнє сяяння. Якщо ж у вас комбінована шкіра або трошки схильна до жирності, то пудра з маленькими світловідбиваючими часточками — це чудовій вибір. Аби запобігти надмірному блиску по центру обличчя, скористайтесь ще й матуючою пудрою без блискіток. Зверніть увагу: якщо ваша пудра цілком складається з блискіток, то це не пудра, а хайлатер.



«Щодо фотосесії, я б не радила наносити на ніс хайлайтер, який зробить його довшим і підкреслить нерівність, якщо вона є»

— Чи доречно бути на вечірці з натуральним макіяжем, як у повсякденні?

- Як на мене, то чому б ні. Макіяж не обов’язково має бути акцентом у вашому образі, адже акцентом можуть бути вбрання, зачіска або аксесуари.

Особисто мені подобається макіяж, який зараз опишу. По-перше, гарний тон шкіри, і це зовсім не обов’язково щось щільне та матове за текстурою — радше легка зволожуюча тональна основа чи ВВ-крем. По-друге, освіжаючий трохи рожевий відтінок помади, який можна використати також як рум’яна. Це саме те, що миттєво додасть свіжості обличчю. По-третє, застосуйте трошки консилера під очі за необхідністю, гель для брів та туш для вій (обов'язково по всій довжині вій до кінчиків). Це мінімальний набір. Але можна ще додати скульптор та хайлайтер, особливо якщо плануєте фотографуватись.

- Які секрети макіяжу для фото?

— Якщо у вас планується тематична професійна фотосесія зі студійним світлом, я б радила вам звернутись за допомогою до професійного візажиста. Адже це специфічні умови, при яких ваш повсякденний макіяж навряд чи буде виглядати так гарно, як і в житті. Але якщо це будуть звичайні фото на камеру телефону, то моя головна порада — бути трошки обережнішими з хайлайтером. Я б не радила наносити його на ніс, бо хайлайтер зробить його довшим і підкреслить нерівність, якщо вона є.

Анна Баланюк: «Макіяж – це мистецтво та наука водночас»

— Чи є якісь спеціальні поради для любителів селфі?

- Так. Тримати камеру телефону вище та розвертатись до кадру у три чверті, таким чином візуально овал обличчя виглядає ідеальним. Ще найцінніша порада — це посміхатись, бо посмішка — наша головна «ліфтинг- лінія».

— Які ваші особисті секрети святкового макіяжу?

- Коли треба швидко створити собі яскравий образ, я звертають до старого доброго Голлівуду. Трошки проходжусь легким консилером (світлішим за тон шкіри) по центральній частині обличчя, підкреслюю вилиці, роблю елегантні чорні стрілочки та червоні губи, у мене ця трансформація денного макіяжу у вечірній займає хвилин десять. Якщо мені потрібно підготуватись до професійної фотосесії, це трошки інша справа. Потрібно більше часу та більше професійних косметичних засобів. Наприклад, жодна моя фотосесія не обходилась без накладних вій. Доволі часто дівчата упереджено ставляться до накладних вій у макіяжі, переймаються тим, що будуть виглядати вульгарно. Але невеличкі натуральні пучечки вій у куточках очей надзвичайно гарно підкреслюють та підіймають зовнішній куточок ока, роблять погляд виразнішим. При цьому жодна людина, яка на вас подивиться, не здогадається, що у вас накладні вії. Не соромтесь звертатись до професіоналів за допомогою або порадами. Адже макіяж — мистецтво і наука водночас.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради візажистки Тетяни Бойко, як приховати подвійне підборіддя за допомогою макіяжу.

Фото з альбому Анни Баланюк

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