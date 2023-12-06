Напередодні Різдва: як обрати найкращий подарунок для рідних та друзів

Різдво — це час дарувати! Дослідження в галузі психології дарування показують, що коли ви даруєте комусь подарунок, ви переслідуєте дві важливі цілі. По-перше, ви хочете зробити людей щасливими. Це означає, що ви даруєте їм щось, що їм дійсно подобається. По-друге, подарунок може зробити ваші стосунки з цією людиною міцнішими. Щоб досягти цього, ви повинні вибрати подарунок, який покаже, що ви добре розумієте її. Це все одно, що з'ясувати, чого вони хочуть, не запитуючи безпосередньо, пише видання Truly experiences. До речі, раніше «ФАКТИ» писали, які подарунки дарувати на свята, щоб не довелося платити податок

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Розуміння особистості одержувача — це ключ до вибору подарунка, який він дійсно оцінить. Якщо ви даруєте подарунок, це означає, що ви дбаєте про цю людину. Тому важливо показати, що ви знаєте, ким вона є насправді. Ваш друг захоплюється фітнесом? Йому сподобається нове спорядження для тренувань. У вашій родині є геймер? Подумайте про комп'ютерний аксесуар.

Найкращі подарунки — це свобода, свобода бути собою. Тож не забувайте про особистість та інтереси людей. Це секрет того, як зробити подарунок, який запам'ятається.

Також вам стане у нагоді «Правило 4-х подарунків» — стратегія, яка допоможе ефективно і раціонально управляти святковими покупками. Це правило передбачає вибір одного з чотирьох подарунків:

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щось, що вони хочуть,

щось, що їм потрібно,

щось, що вони носять,

щось, що вони читають.

Це чудовий спосіб сфокусувати список покупок і зберегти бюджет.

Ви можете задатися питанням: «А як щодо того, щоб просто подарувати готівку?» Що ж, це зовсім непогана ідея. У китайській культурі прийнято дарувати готівку в червоному конверті. Сенс полягає в тому, щоб вийти за рамки просто грошей і додати нотку символізму удачі. Якщо ви плануєте дарувати готівку, подумайте про те, щоб зробити це креативно. Ви можете спробувати скласти оригамі або знайти інший спосіб персоналізувати гроші. Додавання такого творчого штриху покаже, що ваш подарунок є більш продуманим.

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Подумайте про практичні потреби ваших близьких може вони книголюби, а їхня тумбочка завалена книжками? Витончена підставка для книг може бути ідеальним рішенням. Ці подарунки показують, що ви не тільки слухаєте, але й дбаєте про їхні щоденні проблеми. Ви даруєте більше, ніж просто предмети, ви даруєте частинки спокою, частинки комфорту в їхньому житті.

Перейдемо до нашої останньої поради: зробіть ваш подарунок незабутнім, подарувавши досвід. Матеріальні цінності можна забути, але враження залишаються з нами. Йдеться про вишукані страви, екскурсії або день у спа-салоні. Уявіть собі радість, коли ви даруєте пригоди з підводним плаванням тому, хто завжди хотів спробувати. Це запрошення до свободи, до досліджень, до повноцінного життя.

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Раніше повідомлялося, що у День Святого Миколая Анна Трінчер, Злата Огнєвіч, Олена Омаргалієва та інші артисти представили особливий подарунок.

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