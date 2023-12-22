Розмова з рідними та новорічна прогулянка: українські зірки про святкові традиції

Популярні українські телеведучі та актори напередодні Різдва і Нового року розповіли «ФАКТАМ» про свої святкові традиції та поділилися сімейними таємницями.

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Григорій Решетнік

- Ялинка в домі на зимові свята — це наша обов’язкова сімейна традиція, — розказав ведучий каналу СТБ Григорій Решетнік («Неймовірна правда про зірок», «Він вона шоу» та «Холостяк»). — Скажу чесно, цього року у нашій сім’ї були дискусії, стосовно того, чи доречно ставити її у такі часи, але ми вирішили, що для дітей це важливо. Наші діти зростають під час війни, тому важливо пам’ятати і дбати про їх ментальне здоров'я і намагатись дарувати їм ці емоції щастя. У попередні роки ми ставили лише штучну ялинку, але цього разу придбали живу. І тепер маємо у квартирі аромат новорічного свята.

А ще кожного року після того, як прикрасили ялинку, разом з дітьми дивимося фільм «Сам удома». Наші хлопці його обожнюють, хоча вже майже напам’ять його знають.

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Надія Матвєєва

- У мене є давня традиція — ранкова прогулянка 1 січня, — зізналася Надія Матвєєва («Ранок у великому місті») — Цю традицію я збережу. По-перше, тому що в мене наразі дві собаки — Семі і Люсі. А по-друге, тому що мені дуже подобається на початку нового року з новими думками, чистими почуттями прогулятися вулицями, поки більшість людей ще спить.

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Альбіна Перерва

- У нас на Сумщині традиційно 31 грудня накривається святковий стіл, — згадує акторка Альбіна Перерва («Слід і «К.О.Д.» каналу СТБ). — А зранку першого січня по домівках ходять чоловіки і засівають. У цей день не прийнято йти в гості, адже вважається, що приходити мають лише чоловіки. Тому до нас завжди зранку навідувались куми батьків і досі вони цю традицію зберігають, хоча їм вже під 70 років.

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Олексій Суровцев

- Це вже моя традиція — на різдвяні і новорічні свята їхати до мами, — каже актор детективних серіалів «Слід» і «К.О.Д.» Олексій Суровцев. — Цього року поїдемо до неї разом із дружиною. Тим більше, ми не так часто бачимося, тому сумуємо одне за одним. А для мене це сімейні свята, які просто хочеться провести в найближчому колі.

- Маємо традицію на різдвяні свята і не тільки — їздити у Місце сили в селі Медвин на Київщині, — розповіла акторка Олена Вознесенська (фото у заголовку). — Це незвичне місце, хтось може назвати його храмом, хтось купеллю. Кожен може приїхати туди, посидіти, полежати, помедитувати і усвідомити, навіщо ти прийшов у цей світ. Там є певний енергетичний потік, що стимулює до внутрішніх трансформацій. Це місце досить відоме, достатньо приїхати в село Медвин і запитати, де знаходиться Місце сили.

Ірина Мордусенко

- Якраз цього року ми не дотримаємось традиції зустрічати Новий рік у сімейному колі, але, можливо, започаткуємо нову — відвідувати нові місця та країни в новорічний час, — каже акторка Ірина Мордусенко, яка зазнала змін у житті. — А от Різдво ми завжди проводимо в колі сімʼї та найближчих людей, готуємо святковий стіл, прикрашаємо ялинку, купуємо багато обгорткового паперу і пакуємо подарунки, щоб потім з «дитячим захватом» знаходити їх під ялинкою.

Ігор Колтовський

- Я в 15 років поїхав з дому, — каже актор драми «Перевізниця» Ігор Колтовський. — Вже багато років в ці свята я дзвоню батькам. Десять років мої батьки на окупованій Луганщині. Останні два роки з ними не було зв'язку. Я не знав, що з ними, чи живі. Кілька днів тому ми знову спілкувалися. Я подзвоню мамі та татові.

«ФАКТИ» писали, що акторка Ксенія Мішина разом з сином поїхала на свята до Таїланду.

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