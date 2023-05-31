Обіцяв заповісти все родичам, але обдурив: адвокат пояснив, що робити в такому разі

На жаль, це не рідкість, коли одинокий власник квартири чи будинку, десятиліттями проживає з родичами, запевняє, що вони у нього найрідніші, а заповіт складає на іншого, обманюючи роками, пише адвокат Роман Сімутін.

«В будинку понад десять років проживали дідусь та діти його померлого брата з онуками. Все було гаразд, той завжди повторював, що ви — мої рідненькі, крім вас, у мене нікого немає, все залишу вам у заповіті. По його смерті у 2022 році — поховали, відбули 40 днів і пішли до нотаріуса. Дійсно, з’ясувалося, що дідусь залишив заповіт ще у 2016 році, але на іншу людину, про яку ніколи й не згадував. Ошукані та шоковані родичі запитували себе: чому він так вчинив і на кого переписав все.

Чесно, досвід вдається взнаки, тому довго з’ясовувати не довелося. Одне з моїх питань стосувалося гріхів молодості — можливо, то його син? Та онука заперечила, що прізвище не збігається. Я уточнив: а як того спадкоємця по батькові? І тут мовчання родичів: поцілив у яблучко. Визнати заповіт недійсним вкрай складно. Потрібно вивчати всі умови, за яких він укладався, але в даній ситуації це було неможливим. Лишався єдиний варіант — час.

Незалежно від того, є заповіт, чи немає його, існують строки прийняття спадщини — 6 місяців з дня смерті. Якщо протягом вказаного строку син не з’явиться, тоді він втратить право на спадщину за заповітом і майно можна буде оформити на найближчого родича. Шанси невеликі, але існують. Якщо так станеться, тоді вже син буде доводити в суді, чому він пропустив строк на прийняття спадщини та чи були в нього поважні причини".

За словами адвоката, річ у тому, що заповіт можна скласти у 10 нотаріусів одразу. А потім — скасовувати, змінювати й укладати новий хоч щодня, але дійсним буде останній, або ж якщо два заповіти не суперечать один одному.

«Абсолютно робочих рекомендацій, як цього запобігти, не існує, бо тут відіграє роль людський фактор і порядність заповідача. Навіть якщо копія заповіту на ваше ім’я у вас на руках і там жирними буквами написано, що заповідач інших заповітів не укладав — це ще нічого не значить».

Раніше «ФАКТИ» публікували поради фахівця, як вступити у спадщину під час війни.

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