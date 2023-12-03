Нові правила оформлення спадщини в Україні: коли набудуть чинності та про які нюанси важливо знати

В Україні змінюють правила відкриття та оформлення спадщини під час війни.

Як пише «Судово-юридична газета», стаття 1221 Цивільного кодексу України «Місце відкриття спадщини» передбачає, що таким місцем вважається останнє місце проживання спадкодавця, а якщо воно не відоме — то місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна — місцезнаходження основної частини рухомого майна. Якщо спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначається відповідно до Закону України"Про міжнародне приватне право".

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А у Прикінцевих та перехідних положень ЦК України, зокрема, зазначається, що у період дії воєнного стану в Україні та протягом двох років з дня його припинення або скасування у випадку, якщо смерть фізичної особи зареєстрована пізніше ніж через один місяць з дня смерті такої особи або дня, з якого її оголошено померлою, строки обчислюються з дня державної реєстрації смерті особи. При цьому часом відкриття спадщини вважається день смерті спадкодавця або день, з якого спадкодавця оголошено померлим, незалежно від часу державної реєстрації смерті.

Дане положення застосовуються також до спадщини, яка відкрилася:

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після введення воєнного стану в Україні до набрання чинності закону;

до введення воєнного стану, строк для прийняття якої не сплив до його введення, за умови, що свідоцтво про право на спадщину не було видано жодному із спадкоємців.

У період дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування у випадку, якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт:

на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження,

територія, на якій ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупована російською федерацією територія, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації, дату відновлення здійснення своїх повноважень органами державної влади у повному обсязі, заява про прийняття спадщини, заява про відмову від прийняття спадщини, заява про відмову від заповідального відказу, вимога кредитора спадкодавця до спадкоємців, заява про охорону спадкового майна, заява про згоду бути виконавцем заповіту після відкриття спадщини, інші заяви щодо спадщини, спільного майна подружжя (колишнього подружжя) в межах спадкової справи подаються нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини.

Вчинення нотаріальних та інших дій нотаріусом щодо спадщини та спільного майна подружжя (колишнього подружжя) в межах спадкової справи здійснюється за місцем подання першої заяви, у разі якщо:

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місцем відкриття спадщини є населений пункт або території, зазначені в пункті 2, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації, дату відновлення здійснення органами влади своїх повноважень у повному обсязі (протягом усього періоду тимчасової окупації такої території та шести місяців після завершення тимчасової окупації),

у разі заведення спадкової справи не за місцем відкриття спадщини до набрання чинності законом.

Якщо місцем подання першої заяви є населений пункт або території, зазначені в пункті 2, вчинення нотаріальних та інших дій нотаріусом щодо спадщини та спільного майна подружжя (колишнього подружжя) в межах спадкової справи здійснюється за місцем подання першої заяви про видачу свідоцтва в населеному пункті або на території, що не зазначені в пункті 2.

Вказані положення застосовуються також до спадщини, яка відкрилася до набрання чинності Законом № 3450-ІХ.

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А Законом № 3449-ІХ вносяться зміни до законів «Про нотаріат», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», зокрема, в частині забезпечення реалізації прав на спадкування.

Так, змінами передбачено, що свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з них, видається за місцем відкриття спадщини, крім випадків, встановлених ЦК України.

А в Законі «Про нотаріат» нова редакція однієї зі статей передбачає, що нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, крім заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених цим Законом.

Закони, якими вносяться зміни до чинного законодавства, набувають чинності одночасно, тобто через два місяці з дня опублікування — 30 січня 2024 року.

Матеріал «Компенсація входить до спадщини й буде отримана відповідно до заповіту чи закону: нові зміни у виплатах військовим та поліцейським» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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