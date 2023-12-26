Новий закон щодо мобілізації необхідний саме для того, щоб була справедливість. Захищати Україну мають усі. Про це на брифінгу сказав головком Валерій Залужний.

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Головком наголосив на тому, що наступний рік має й буде відрізнятися від поточного з погляду військової стратегії.

«Ми проблеми знайшли та знайшли десь, мабуть, 90% вирішення цих питань, які необхідно обов'язково вирішити. Ми над цим працюємо і з нами абсолютно згодні наші партнери», — сказав він.

Головком зазначив, що планується «діяти ефективніше, і найголовніше — зберегти людей».

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Залужний припустив, що через 2−3 місяці Авдіївка може бути захоплена росіянами. Але для Генштабу важливіші люди, а не території.

«Не треба нам зациклюватися і робити якесь „шоу чи скорботу“ навколо конкретного населеного пункту. Ведення військових дій підпорядковується своїм законам, які не залежать від того, чи сподобається це депутатам чи журналістам. У противника є можливість концентрувати свої сили на певному напрямку. І вони можуть через два-три місяці зробити те, що сталося з Бахмутом. Нам дорогий кожен клаптик землі, оборонятимемо рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо — зберігаємо людей, а потім відвоюємо», — сказав Залужний.

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Щодо Мар'їнки, то українські військовослужбовці відійшли на північну околицю міста. За його словами, Мар'їнки вже немає.

«Ми захищаємо кожний клаптик нашої землі. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, з землею та нашими бійцями — життя наших бійців нам важливіше. Тому в Мар'їнці, яка трималася майже два роки — наші війська ще знаходяться у північній її частині, але вони підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом», — сказав головком.

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Генерал прокоментував демобілізацію військових через 36 місяців після початку служби. Але, як додав головнокомандувач, можливість демобілізації буде залежати від кількох факторів. Перший фактор — на фронті не має бути загострень. Другий — цих людей через 36 місяців буде ким замінити.

«Я чітко розумію, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно спілкуватися. Звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати», — сказав головком.

Також Залужний прокоментував можливість ротацій на фронті кожні пів року, як це передбачено в законопроєкті про зміни в мобілізації, який вчора Кабмін вніс до парламенту.

«Хочеться, щоб ця норма була. Але ситуація залежить від дій противника. Ми не можемо прогнозувати, що це п’ять чи шість місяців», — пояснив він.

Генерал сказав, що зараз незадоволений роботою Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За його словами, якби ТЦК та СП працювали так, як потрібно, то не довелося б обговорювати законопроєкт про мобілізацію.

«Люди, які працюють у ТЦК — це окрема спеціальність, необхідно мати певний набір знань, навичок і умінь, які дозволяють працівникам ТЦК виконувати свої обов'язки. Як ззовні ТЦК, так і всередині цього організму. Але станом на сьогодні хочу сказати, що можливості по прийому особового складу територіальні центри комплектування не втратили», — додав Залужний.

Головком впевнений, що західні партнери продовжать допомагати Україні. На його переконання, проблем зі зброєю у ЗСУ не буде, тому що Захід продовжуватиме її постачати, а також буде збільшено власне виробництво.

«Я впевнений, що західні партнери залишаться поряд з нами. Щодо потреби, яка не залежить від західних партнерів, відповідно всі ці потреби сформовані і знаходяться в Міноборони, досі жваво зараз обговорюються і вже деякі почали реалізовуватися. Всі ці цифри і потреби нами сформовані до кінця, і я думаю, що проблем із цим не буде», — сказав головком на брифінгу.

Як розповів Залужний, сьогодні Україна має можливість одночасно готувати до 10 бригад. Він також погодився з тим, що на фронт мають потрапляти лише підготовлені люди.

«Я згоден з будь-якими ініціативами, які навіть підвищують відповідальність за потрапляння людини на фронт непідготованою. Такого бути не може. У нас є чудова можливість використовувати як наші можливості, так і можливості наших партнерів — і вони приділяють підготовці наших військ велику увагу», — додав генерал.

Залужний підтримав звільнення військовослужбовців строкової служби, яких не демобілізували через воєнний стан.

«Станом на літо ми були не готові звільнити строковиків. Але наприкінці листопада це вже була наша пропозиція — ми звернулись до Міністерства оборони, щоб строковиків звільнити з військової служби. Наша чітка позиція — їх звільняти, щоб вони йшли відпочивати. А далі — діяли в умовах законодавства, яке є», — сказав він.

Мобілізація буде поступовою, зазначив генерал. За його словами, потреба ЗСУ у нових бійцях не означає, що всіх в один момент мобілізують. Цей процес буде відбуватися поступово.

«По-перше, я жодним чином не називав цифру 500 чи 400 (тисяч — ред.), я називав загальну потребу. Я вже казав, ця потреба розбита на певні періоди. Тобто хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні наступного року. 2023 рік відбувався за такою ж схемою, нічого особливого. Таким чином це буде здійснено і в 2024 році», — пояснив головком.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Ради великий законопроєкт щодо мобілізації. Документом, серед іншого, пропонується знизити віковий поріг мобілізації з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають призову до війська, а також розсилати повістки електронною поштою та інші ініціативи. За ухилення від мобілізації передбачено покарання.

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