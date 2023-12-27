Щасливий переможець зірвав джекпот у розмірі 15 мільйонів фунтів стерлінгів

У Великій Британії щасливий переможець Національної лотереї зірвав джекпот у 15 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 19 мільйонів долларів США), але ще не забрав свій білет, пише Independ.co.uk. Організатори лотереї оприлюднили виграшні номери й закликали людей перевірити свої білети та зателефонувати, щоб забрати величезний приз.

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Речник Національної лотереї Енді Картер сказав: «Чудова новина, один щасливий власник білета виграв святковий джекпот лотереї Must Be Won у розмірі 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Це, безумовно, те, що може підбадьорити на Різдво. Закликаємо гравців перевірити свої білети та зателефонувати нам, щоб отримати свій джекпот».

Це сталося після того, як минулого тижня було подано заявку на джекпот у розмірі 13 мільйонів фунтів стерлінгів, який виграв власник єдиного білета в тиражі лото Must Be Won. Претензія має пройти процес перевірки, після чого приз буде виплачено.

Виграшними номерами лото були 17, 29, 31, 40, 47, 56 та бонусний номер 44. Двоє гравців також забрали 1 мільйон фунтів стерлінгів, вгадавши п'ять номерів та бонусний номер. Жоден з гравців не вгадав усі п'ять номерів, щоб виграти в Lotto HotPicks, яке використовує ті ж самі номери.

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Одна людина виграла головний приз у розмірі 500 000 фунтів стерлінгів, вгадавши всі п'ять номерів та номер Thunderball. Очікуваний джекпот становить 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що у США зірвано лотерейний джекпот у розмірі 1 млрд 770 млн доларів. Проте рекордним залишається лотерейний джекпот у розмірі 2,04 млрд доларів. Він був зірваний у Каліфорнії в листопаді 2022 року.

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