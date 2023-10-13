У США зірвано лотерейний джек-пот у розмірі 1 млрд 770 млн доларів

У США, де нещодавно пенсіонер виграв 40 мільйонів доларів у лотерею, сталося чергове диво. Там було зірвано лотерейний джек-пот у розмірі 1 млрд 770 млн доларів. Щасливий квиток лотереї Powerball було куплено в Каліфорнії. Особистість його власника не розголошується. Це другий за величиною лотерейний виграш в історії.

У власника квитка є вибір: отримувати виграш частинами протягом 30 років або погодитися на одноразову виплату в розмірі 774,1 млн доларів.

Розмір джек-поту накопичувався від тиражу до тиражу протягом трьох місяців. Попередній джек-пот було зірвано в липні, до речі, теж у Каліфорнії. Тоді розмір виграшу становив 1,08 млрд доларів.

Ймовірність виграшу в Powerball оцінюється 1 до 292,2 мільйона.

Рекордним залишається лотерейний джек-пот у розмірі 2,04 млрд доларів. Він був зірваний у Каліфорнії в листопаді 2022 року.

Квитки Powerball вартістю 2 долари кожен продають у 45 штатах, окрузі Колумбія, Пуерто-Ріко і на Віргінських островах США.

Раніше повідомлялося, що 13 січня 2023 року було зірвано гігантський лотерейний джекпот у розмірі 1,35 млрд доларів — ось вам і п'ятниця, 13-те.

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