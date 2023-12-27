Президент Федерації настільного тенісу України виїхав з країни і не повернувся

Президент Федерації настільного тенісу України (ФНТУ) 47-річний Олександр Зац залишив межі країни ще влітку минулого року як волонтер і досі не повернувся, повідомляє портал NGL.media. Раніше член збірної України втік з табору команди в Європі, щоб уникнути мобілізації.

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Як інформує джерело, у червні 2022-го Херсонська ОВА двічі внесла уродженця Донецька Заца в систему «Шлях» як волонтера. 27 червня він виїхав з України через пункт пропуску «Лужанка» на кордоні з Угорщиною. Повідомляється, що з моменту виїзду Олександр не перетинав кордон у зворотному напрямку.

Також відомо, що 20 серпня 2022 року Зац взяв участь у конгресі Європейського союзу настільного тенісу у німецькому Мюнхені. У березні 2023-го колишній нардеп від Партії регіонів підтримував українських тенісистів на змаганнях у Берліні, а в червні — на Європейських іграх у Кракові.

Червень 2023-го. Олександр Зац (ліворуч) на Європейських іграх у Кракові

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Як з'ясувалося, звернення з проханням надати президентові ФНТУ дозвіл на перетин кордону до Херсонської ОВА надсилала львівська громадська організація «Українська націонал-патріотична молодь». Її голова Петро Рапіта повідомив NGL. media, що Зац виїжджав після їхнього звернення, але нібито повертався і привозив тактичні речі для військових.

Крім того, Рапіта пообіцяв підготувати письмовий коментар та надати NGL. media копії митних декларацій. Але у вказаний день так нічого і не надіслав, пославшись на те, що в юридичному відділі «багато хто захворів на ковід». На подальші спроби отримати коментар керівник «Української націонал-патріотичної молоді» вже не відповідав. Як і сам Олександр Зац (до речі, кандидат у майстри спорту з настільного тенісу), до якого намагалися додзвонитися та надсилали повідомлення у месенджерах.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний клуб «Шахтар» оголосив рішення щодо гравця, який втік до росії.

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