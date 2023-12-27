Підвищення по службі та зрада друзів: гороскоп на січень для всіх знаків Зодіаку

Кінець року — саме той час, коли багатьох цікавить гороскоп на прийдешній рік. Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на січень 2024 року для всіх знаків Зодіаку. Зірки говорять про те, що це буде місяць побудови планів та несподіваних завершень складних завдань та особистих стосунків.

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Овен

Цілеспрямовані представники знаку можуть розраховувати на підтримку зірок у всіх їхніх починаннях. Особливо успішною виявиться перша половина місяця, тому не варто довго відпочивати — починайте готуватися до вирішення питань наперед. На особистому фронті вдасться розставити всі крапки над «і».

Тельці

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Настав час зробити паузу і озирнутися на всі боки. Можливо, ви чітко побачите помилки, яких припустилися, і зможете їх виправити. Зараз для цього найкращий період. Не варто зволікати з прийняттям важливих рішень.

Близнюки

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Приділіть час, щоб відновити свої душевні сили. Вирушайте в подорож, змініть ситуацію, знайомтеся з новими людьми. Можливо, саме вони стануть вашою опорою у найближчі місяці. Не розраховуйте на швидкий успіх, але зірки точно не залишать вас без уваги та підтримки.

Раки

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На початку місяця зірки обіцяють невелике «потрясіння» представникам знаку. Спокійне та розмірене життя відновиться лише ближче до кінця січня, але будь-які зміни підуть на користь. Гарний час, щоб зайнятися невеликим ремонтом.

Леви

Прекрасний період для планування. Можна замислювати великі проекти, реалізація яких триватиме кілька місяців. Гарний час для порозуміння зі своїми коханими. Якщо ви хочете продовження стосунків, варто зробити пропозицію руки та серця.

Діви

Зірки радять у січні представникам знаку причаїтися і не робити спроб змінити стан речей. Займіться самоаналізом, більше гуляйте та читайте книги. Підуть на користь заняття йогою та вивчення філософії.

Терези

На початку місяця добре вирушити у невелику подорож. Саме там ви зможете відповісти для себе на багато питань, у тому числі, зрозуміти, чи правильному шляху знаходитесь. Ідіть за своїми бажаннями, орієнтуйтесь на інтуїцію.

Скорпіони

Гарний час для укладання фінансових угод. Можливе підвищення по службі або несподіване збільшення зарплатні. Але не перестарайтеся в роботі, намагайтеся знаходити баланс між зайнятістю та особистим життям. Пам'ятайте, що саме сім'я — ваша надійна підтримка.

Стрільці

Січень принесе у життя Стрільців стабільність. Для активних представників знаку настає час затишшя, коли їхні зусилля виявляться зайвими. Не чекайте на великі прибутки, не починайте нових проєктів. Більше часу проводьте зі своєю родиною.

Козероги

Представники знаку можуть мати справу з серйозними випробуваннями. Одне з них — зрада людей, які довгий час вважалися друзями. Але з будь-якої неприємної ситуації робіть висновки та продовжуйте рухатися далі. Наприкінці місяця «емоційні гойдалки» завершаться.

Водолії

Можна сміливо розпочинати нові проекти, змінювати роботу чи вид діяльності. Зірки у всьому будуть вам сприяти та допомагати. Але не варто забагато працювати, знаходьте час для відпочинку та спілкування з друзями. У складній ситуації саме вони будуть вашою підтримкою.

Риби

Настає час змін. Це стосується як роботи, так і особистого життя. Можливий переїзд на нову квартиру чи інше місто. Будь-які зміни підуть вам на користь. Не варто засмучуватись, якщо щось пішло не за планом — результати таких рішень не забаряться.

Нагадаємо, які знаки будуть найщасливішими у 2024-му році, а також обряд для залучення багатства, який варто провести у новорічну ніч.

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