Відомий український журналіст та телеведучий Єгор Чичеринда розповів, що після публікації урядового законопроєкту щодо змін у процес мобілізації в Україні, зросли черги українських чоловіків до нотаріусів.

ВІДЕО ДНЯ

«Про козаків та свинопасів…

Сумні новини від нашого нотаріату. Урядовий законопроект № 10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» — лише півтори доби, як зареєстрований. А до нотаріальних контор вже вишикувалися черги відважних українських чоловіків. Черги — не до рідних ТЦК СП, а саме до нотаріусів. Ухилянти масово переписують своє рухоме та нерухоме майно, авто, цінні папери, інші активи на своїх дружин, матерів, коханок… Адже законопроект запроваджує для ухилянтів заборону на проведення будь-яких операцій з цією власністю.

Сумна реальність сьогодення…

РЕКЛАМА

Але Той, хто не хоче служити в власному війську, буде служити — в ворожому… Тимчасово окуповані Мелітополь, Донецьк, Луганськ чи Нова Каховка — не дадуть збрехати…" — написав він у Facebook.

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

147

Читайте нас у Facebook та Instagram