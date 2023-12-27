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«Сумна реальність нашого часу»: відомий журналіст — «про козаків та свинопасів» в українському суспільстві

17:45 27 грудня 2023
Єгор Чичеринда

Відомий український журналіст та телеведучий Єгор Чичеринда розповів, що після публікації урядового законопроєкту щодо змін у процес мобілізації в Україні, зросли черги українських чоловіків до нотаріусів.

«Про козаків та свинопасів…

Сумні новини від нашого нотаріату. Урядовий законопроект № 10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» — лише півтори доби, як зареєстрований. А до нотаріальних контор вже вишикувалися черги відважних українських чоловіків. Черги — не до рідних ТЦК СП, а саме до нотаріусів. Ухилянти масово переписують своє рухоме та нерухоме майно, авто, цінні папери, інші активи на своїх дружин, матерів, коханок… Адже законопроект запроваджує для ухилянтів заборону на проведення будь-яких операцій з цією власністю.

Сумна реальність сьогодення…

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Але Той, хто не хоче служити в власному війську, буде служити — в ворожому… Тимчасово окуповані Мелітополь, Донецьк, Луганськ чи Нова Каховка — не дадуть збрехати…" — написав він у Facebook.

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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