Кабмін продовжив термін фізичної ідентифікації пенсіонерів-переселенців

В Україні, де через війну багато людей стали переселенцями, уряд прийняв низку постанов, які посилюють можливості для соціальної підтримки пенсіонерів; військових, які перебувають у зоні бойових дій, працівників критичної інфраструктури та інших категорій громадян під час війни. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

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Так, ухвалено Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України.

На виплату такої одноразової грошової допомоги в Держбюджеті-2024 передбачено видатки в обсязі 480,3 млн гривень.

Також ухвалено Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей. Цей порядок спросить для них процедуру призначення пільг на оплату ЖКП, адже, через участь у бойових діях і перебування на передовій, дехто фізично не може звернутись до Пенсійного фонду України по призначення таких пільг).

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Якщо ветеран війни (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни) не може самостійно подати заяву на призначення пільги на ЖКП, з травня 2024 року це зможуть зробити за нього члени його родини. При цьому, вони зможуть замість існуючих двох окремих заяв подавати єдину спрощену заяву — про взяття на облік, як пільговика, і про надання пільг. Частина інформації для призначення пільг отримуватиметься Мінсоцполітики та ПФУ шляхом обміну і взаємодії між інформаційними системами державних органів.

Крім того, для пенсіонерів, які отримали статус ВПО ще до повномасштабного вторгнення, продовжено строки фізичної ідентифікації до 31 березня 2024 р. Тобто такі особи матимуть ще 3 місяці, аби пройти фізичну ідентифікацію — і можуть зробити це як у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку, так і віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію.

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Зазначимо, що норма проходження фізичної ідентифікації ще з 2004 року застосовується для всіх пенсіонерів; але для тих пенсіонерів, які стали ВПО до повномасштабної війни, тобто до 24.02.2022 р, вона не діяла з березня 2020 року по липень 2023 року.

Як писали «ФАКТИ», пройти ідентифікацію можна дистанційно по відеозв’язку. У Мінсоцполітики докладно розповіли, як записатися на проходження відеоідентифікації через вебпортал Пенсійного фонду України.

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Фото: Pixabay

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