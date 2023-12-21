Відеоідентифікація для пенсіонерів: як подати заявку на вебпорталі ПФУ

Українські пенсіонери, аби й надалі отримувати пенсії, мають періодично проходити ідентифікацію. Це можна робити як особисто, наприклад, у відділеннях «Ощадбанку» чи Пенсійного фонду, так і дистанційно — нещодавно з`явилася можливість проходити ідентифікацію за допомогою відеозв`язку.

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У Мінсоцполітики докладно розповіли, як записатися на проходження відеоідентифікації через вебпортал Пенсійного фонду України:

Зайдіть на вебпортал (https://portal.pfu.gov.ua/) електронних послуг Пенсійного фонду України.

Натисніть на вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» у верхній частині екрана.

На екрані з’явиться форма. Заповніть усі поля, позначені зірочкою:

- введіть особисті дані й дані документу, що посвідчує особу;

- вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду);

- оберіть зручний спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

- якщо ви потребуєте перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника/асистента, вкажіть це;

Дайте згоду на передачу даних та натисніть «Подати заяву».

Відеоідентифікація здійснюється не раніше ніж 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації із вами зв’яжеться працівник Пенсійного фонду України



В інтересах малолітніх або неповнолітніх осіб, недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, заяви подають батьки, усиновлювачі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники.

Нагадаємо, що уряд продовжив терміни фізичної перевірки пенсіонерів в «Ощадбанку» на три місяці — до 1 квітня 2024 року. Це стосується тільки внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

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Фото зі сторінки Мінсоцполітики

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