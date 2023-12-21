37.62 / 38.22 41.06 / 41.87
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Відеоідентифікація для пенсіонерів: як подати заявку на вебпорталі ПФУ

14:02 21 грудня 2023
Пенсіонерка за ноутбуком

Українські пенсіонери, аби й надалі отримувати пенсії, мають періодично проходити ідентифікацію. Це можна робити як особисто, наприклад, у відділеннях «Ощадбанку» чи Пенсійного фонду, так і дистанційно — нещодавно з`явилася можливість проходити ідентифікацію за допомогою відеозв`язку.

У Мінсоцполітики докладно розповіли, як записатися на проходження відеоідентифікації через вебпортал Пенсійного фонду України:

  • Зайдіть на вебпортал (https://portal.pfu.gov.ua/) електронних послуг Пенсійного фонду України.
  • Натисніть на вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» у верхній частині екрана.
  • На екрані з’явиться форма. Заповніть усі поля, позначені зірочкою:
  • - введіть особисті дані й дані документу, що посвідчує особу;
  • - вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду);
  • - оберіть зручний спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
  • - якщо ви потребуєте перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника/асистента, вкажіть це;
  • Дайте згоду на передачу даних та натисніть «Подати заяву».

Відеоідентифікація здійснюється не раніше ніж 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації із вами зв’яжеться працівник Пенсійного фонду України

В інтересах малолітніх або неповнолітніх осіб, недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, заяви подають батьки, усиновлювачі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники.

Нагадаємо, що уряд продовжив терміни фізичної перевірки пенсіонерів в «Ощадбанку» на три місяці — до 1 квітня 2024 року. Це стосується тільки внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Мінсоцполітики

РЕКЛАМА

209

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Овнам — Король Кубків, а Тельцям — Четвірка Жезлів: кому карти Таро обіцяють багатство до кінця тижня

Торт без випікання

«Нереально смачний тортик без проблем»: три інгредієнти і всього п'ять хвилин на приготування

пляма на одязі

Дешевий і простий трюк виводить плями з одягу за лічені хвилини

зодіак

Передчуття нового життєвого періоду: «офіційний» гороскоп від Анжели Перл на 2024 рік для всіх знаків зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту