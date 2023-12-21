Частини переселенців виплатять додаткову фінансову допомогу: кому саме та що потрібно зробити

Міжнародні компанії продовжують здійснювати фінансову допомогу українським переселенцям.

Зокрема, до 28 грудня триває реєстрація певних категорій ВПО на отримання допомоги він фонду Fight For Right.

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Взяти участь в програмі можуть внутнішні переселенці з інвалідністю та родини, в яких є діти з інвалідністю, які отримали статус ВПО не більше 3-х місяців тому.

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«Сподіваємося, що адресна фінансова допомога дасть змогу протягом зимового періоду покрити основні витрати усім, хто зіткнувся з такими проблемами, як втрата майна та засобів для проживання», — зазначають в організації.

Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити анкету за посиланням (https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/IIjZiwl0).

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Раніше в Кабміні назвали категорії переселенців, виплату допомоги яким продовжено автоматично з 1 грудня на наступні 6 місяців.

Фото Pixabay

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