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Частини переселенців виплатять додаткову фінансову допомогу: кому саме та що потрібно зробити

10:01 21 грудня 2023
Гривні

Міжнародні компанії продовжують здійснювати фінансову допомогу українським переселенцям.

Зокрема, до 28 грудня триває реєстрація певних категорій ВПО на отримання допомоги він фонду Fight For Right.

Взяти участь в програмі можуть внутнішні переселенці з інвалідністю та родини, в яких є діти з інвалідністю, які отримали статус ВПО не більше 3-х місяців тому.

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«Сподіваємося, що адресна фінансова допомога дасть змогу протягом зимового періоду покрити основні витрати усім, хто зіткнувся з такими проблемами, як втрата майна та засобів для проживання», — зазначають в організації.

Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити анкету за посиланням (https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/IIjZiwl0).

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Раніше в Кабміні назвали категорії переселенців, виплату допомоги яким продовжено автоматично з 1 грудня на наступні 6 місяців.

Фото Pixabay

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